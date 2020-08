Promi Big Brother: Sat.1 verrät vorab DIESES Geheimnis – die Bewohner werden es hassen

Am Freitagabend geht die neue Staffel von „Promi Big Brother“ an den Start. Ab 20.15 Uhr begrüßen die Sat.1-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen ihre neuen Kandidaten. Drei Wochen lang müssen diese Stars sich dann durch den Märchenwald schlagen.

Denn in der achten Staffel von „Promi Big Brother“ steht alles unter dem Motto Märchen. Wer Glück hat, darf ins Schloss ziehen, wo unter anderem ein prall gefüllter Kühlschrank auf die Kandidaten wartet. Doch nicht jeder der 16 Bewohner kann es sich so gut gehen lassen...

„Promi Big Brother“: Kandidaten müssen sich warm anziehen

Bei Instagram geben Marlene Lufen und Jochen Schropp einen ersten Einblick in den Märchenwald. Dort müssen die Kandidaten ab Freitagabend auf ihren gewohnten Luxus verzichten.

Am wenigsten werden sich die Bewohner wohl über die Dusche im Wald freuen können. Duschen kann man dort nämlich nur zu zweit. Und das dürfte für Hass-Anfälle bei den Bewohner sorgen, besonders Moderator Jochen Schropp macht's vor: Während eine Person unter dem Wasserstrahl steht und sich einschäumen kann, muss eine zweite mit aller Kraft eine Wasserpumpe betätigen.

“Promi Big Brother“-Moderatoren führen unbeliebte Dusche vor

Die Pumpe könnte für viele Bewohner zu einem Fitnessgerät werden, wie Jochen Schropp demonstriert. Mit seinem ganzen Körpergewicht hängt sich der TV-Moderator an den Griff. Doch das Ergebnis ist enttäuschend.

Moderator Jochen Schropp zeigt, wie die Bewohner zukünftig duschen werden. Foto: marlenelufen/Instagram

Denn obwohl Jochen Schropp wirklich alles gibt, hält sich der Wasserstrom an der Dusche in Grenzen. Insbesondere für die Promi-Damen wie Jenny Frankhauser oder Emmy Russ könnte das Haarewaschen also im Märchenwald zum Albtraum werden.

Ob sich mit diesem bisschen Wasser die langen Mähnen der Promi-Damen waschen lassen? Foto: marlenelufen/Instagram

„Promi Big Brother“: Wann? Wo? Wie?

Die Reality-TV-Show wird vom 7. August bis zum 28. August bei Sat.1 ausgestrahlt. Montags und freitags findet die Sendung zur Prime-Time um 20.15 Uhr statt.

An den anderen Tag wird das Geschehen im Märchenwald immer um 22.15 Uhr zusammengefasst. Die Sendung endet an diesen Tagen voraussichtlich um 23.45 Uhr.

Sobald die Kandidaten dem Finale näher kommen, geht es in die heiße Phase. In der letzten „Promi Big Brother“-Woche dürfen sich TV-Fans dann auf tägliche Shows zur Prime-Time um 20.15 Uhr freuen.

„Promi Big Brother“: Dieser Web-Star mischt das Haus auf

Dieses Jahr treten zum ersten Mal 16 Teilnehmer an.