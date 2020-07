„Promi Big Brother“-Star Janine Pink: Irre Sex-Beichte – beim ersten Mal...

„Köln 50667“, „Promi Big Brother“, Promis unter Palmen“... TV-Darstellerin Janine Pink hat man schon in diversen Highlights deutscher TV-Unterhaltung bewundern dürfen. Eines hatten die ganzen Auftritte jedoch gemeinsam. Langweilig wurde es mit Janine Pink, oder Janine Meißner, wie die „Promi Big Brother“-Gewinnerin in echt heißt, nie. Doch nun wird es richtig heiß.

Denn so tiefgehend wie am Mittwochabend in der neuen Sat.1-Reihe „So liebt Deutschland“, sprach der „Promi Big Brother“-Star wohl noch nie über sein Sexualleben. Genauer gesagt, über das erste Mal.

„Promi Big Brother“-Star Janine Pink: Beim ersten Mal...

So lief Janine Pinks erstes Mal wohl ein wenig ungewöhnlicher ab, als bei den meisten Menschen. Mit „Ohhh mein erstes Mal, das kann ich euch gar nicht erzählen...“, spannte Janine Pink die Zuschauer zwar am Anfang noch etwas auf die Folter, berichtete dann aber ganz offen von ihrem ersten Mal.

Das ist Janine Pink:

Janine Pink heißt eigentlich Janine Meißner

Sie wurde am 8. April 1987 in Leipzig geboren

Bekannt wurde Janine Pink durch die RTL2-Soap „Köln 50667“

2019 gewann Janine Pink die siebte Staffel von „Promi Big Brother“

Dort lernte sie den 27-jährigen Tobias Wegener kennen und lieben

Das Paar trennte sich jedoch rasch wieder

2020 nahm sie an der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ teil

Janine Pink, hier noch zu „Köln 50667“-Zeiten. Foto: imago images

„Ich hatte damals meinen ersten Freund, aber wir haben nicht miteinander geschlafen. Da war ich noch Jungfrau. Er hat in meinem Haus gewohnt. Dann hatte ich meinen ersten richtigen Freund, der hat gegenüber gewohnt und hat mir immer in mein Zimmer geguckt“, erzählt die 33-Jährige.

Ex-Freund und Freund werden Kumpels

Dann jedoch freundeten sich die beiden Jungs an. „Mein richtiger Freund hat dann quasi meinen Ex-Freund aus dem Erdgeschoss kennengelernt, und die haben sich gut verstanden. Wir haben dann zu dritt einen TV-Abend gemacht und alle im Wohnzimmer übernachtet. Ja, wie es dann halt so passiert ist. Mein erster richtiger Freund und ich... uns ist es überkommen, und dann ist passiert.“

Das erste Mal während der Ex-Freund daneben liegt und schläft. Für viele Menschen sicherlich ein Graus. Janine Pink kann aber jetzt darüber lachen. „Ich habe dann gedacht, ey krass, hier liegt gerade dein Ex-Freund neben dir. Also dein Kinderfreund. Aber na gut. Passiert.“

