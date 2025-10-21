„Promi BB“-Fans nach Finale auf 180 – „Unfairer Blödsinn“

Am Montagabend (20. Oktober) lief bei Sat.1 das große Finale der aktuellen Staffel von Promi-BB. Die Zuschauer vor den Bildschirmen durften abstimmen, welcher Kandidat den Sieg am meisten verdient hat.

Am Ende des Tages konnte sich Jimi Blue Ochsenknecht durchsetzen und nahm die 100.000 Euro mit nach Hause. Doch noch vor dieser Entscheidung sorgte eins der Votings von Promi-BB für ordentlich Frust bei den Zuschauern.

Voting-Ausfall bei Promi-BB

Das Finale sorgte bei den Zuschauern für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Gebannt drückten sie ihrem Favoriten die Daumen, riefen für sie an oder nahmen am Voting in der Joyn-App teil. Doch bei Letzterem kam es am Montagabend zu einem Ausfall, wie der Instagram-Kanal von Promi-BB öffentlich macht.

„Beim Voting zwischen Michael und Erik kam es aufgrund von hohen Zugriffen vereinzelnd zu Ausfällen der Joyn-App. Das Ergebnis war zu diesem Zeitpunkt bereits eindeutig“, heißt es in dem Statement. Die Reaktion der Zuschauer auf diesen Fehler spricht Bände.

In den Kommentaren auf Instagram beschweren sich zahlreiche Fans über die Voting-Panne und kritisieren die Sendung kurzerhand scharf:

„Das stimmt überhaupt nicht, es waren noch über zwei Minuten Zeit, als die App nicht ging, also wo war das Ergebnis bitte eindeutig? Was ist das für ein unfairer Blödsinn?“

„Es kann gar nicht zu dem Zeitpunkt schon eindeutig gewesen sein, da es von der ersten Sekunde an nicht funktioniert hat.“

„Erst die Panne mit Andrej, jetzt das. Sorry, aber wie unzuverlässig kann sowas sein? Da fühlt man sich als Zuschauer schon betrogen.“

„Soviel zu Fairness. Aus Österreich kann man nicht per Telefon voten. Für mich war’s das mit BB. Was eine Enttäuschung.“

Sendung verpasst? Alle Folgen der aktuellen Staffel gibt es in voller Länge in der Mediathek bei Joyn.