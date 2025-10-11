Musikfans aufgepasst! ProSieben verkündet Show-Knaller

ProSieben erweckt bald ein Hauch von Musikgeschichte zum Leben! Dank modernster Technik bringt der Sender Ikonen wie Elvis Presley, Amy Winehouse, Whitney Houston und Freddie Mercury noch einmal auf die große Bühne zurück.

Das neue Format trägt den Titel „Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ und wird von Endemol Shine Germany produziert.

ProSieben zieht Musikfans vor die TV-Bildschirme

Wie ProSieben gegenüber „DWDL“ bestätigte, laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Ab Ende Oktober soll gedreht werden und die Besetzung verspricht großes Entertainment.

Mit dabei sind nach „DWDL“-Informationen der finnische Sänger Samu Haber, die Band No Angels, der Popstar Alvaro Soler und Balladensänger Sasha. Sie alle liefern sich in der ProSieben-Musikshow packende Duelle und performen gemeinsam mit den größten Stimmen der Musikgeschichte.

Das Publikum entscheidet aktiv mit

Dabei entstehen emotionale und völlig neue Interpretationen. Das Publikum spielt eine entscheidende Rolle: Es entscheidet am Ende, welche Stars den besten Auftritt präsentiert haben.

Schlussendlich steht noch nicht endgültig fest, wann ProSieben die Show ausstrahlen wird. Fest steht: Auf die TV-Zuschauer dürften zahlreiche neue Überraschungen zukommen.