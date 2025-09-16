ProSieben zeigt neue Game-Show – DAS gab es vorher noch nie!

ProSieben sorgt für eine Überraschung! Dabei geht es um eine Premiere einer neuen Show rund um die Trendsportart Padel.

Bereits vor zwei Wochen hatte der Sender das Format offiziell angekündigt. Nun sind weitere Details zur „Promi-Padel-WM“ bekannt geworden, die am 18. Oktober über die Bildschirme flimmert.

ProSieben: Padel-Tennis erobert das Unterhaltungsprogramm

Hinter der Produktion steckt der Veranstalter PadelCity, der sich zum Ziel gesetzt hat, die rasante Rückschlagsportart dauerhaft in der deutschen Sportlandschaft zu verankern. ProSieben möchte dieses Vorhaben unterstützen und dem Mix aus Tennis und Squash zu einer höheren Popularität verhelfen.

++ auch für dich interessant: Nach „Schlag den Star“ mit Verona Pooth weiß jeder Bescheid ++

Für die Moderation hat sich ProSieben auf bewährtes Personal verlassen: Steven Gätjen wird durch den Abend führen, während Vivi Geppert das Spielfeld übernimmt und als Field-Reporterin die Stimmen direkt von den Spielerinnen und Spielern einfängt.

Welche Stars verschlägt es in die Münchener SAP Garden-Arena?

Der Kommentator des Events steht auch schon fest: Moderator Marco Hagemann, bekannt aus der Fußball-Berichterstattung bei RTL und DAZN, wird die Matches begleiten. An seiner Seite wird er dabei von Comedian Chris Tall unterstützt.

Und auch das Teilnehmerfeld überzeugt durch eine bunte Starbesetzung: Mit dabei sind unter anderem Lena Gercke, Mats Hummels, Mischa Zverev, Christoph Kramer und TikTok-Star Younes Zarou. Die Spielstätte ist die Münchener Arena SAP Garden. Die TV-Zuschauer müssen sich den 18. Oktober 2025 im Kalender markieren!