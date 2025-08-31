Zeitkapsel von Prinzessin Diana geöffnet – es passiert 100 Jahre zu früh

Vor über drei Jahrzehnten sorgte Prinzessin Diana für einen Moment, der heute wie ein Blick in die Vergangenheit der Royals wirkt. Anfang der 1990er Jahre legte sie beim „Great Ormond Street Hospital“ in London eine Zeitkapsel an. Darin: Alltagsgegenstände, Musik und kleine Erinnerungen, die das Leben jener Zeit spiegelten.

Die Idee war, ein Stück Gegenwart für kommende Generationen festzuhalten. Kinder, die damals Patientinnen und Patienten der Klinik waren, sollten auswählen, was in die Box kam. Prinzessin Diana unterstützte sie dabei und versiegelte am Ende persönlich die Kapsel. Nun wurde die Box nach 30 Jahren ausgegraben.

Besonderer Augenblick! Dianas Zeitkapsel wurde geöffnet

Wie „BBC“ berichtet, wurde die Kapsel 1991 bei der Grundsteinlegung für einen Neubau des Krankenhauses vergraben. Gefüllt war sie mit Symbolen der Epoche: eine Kylie-Minogue-CD, ein Taschenrechner, ein Reisepass und weitere Stücke, die Erinnerungen an die frühen 90er wecken.

Die Auswahl trafen zwei Kinder, neun und elf Jahre alt, die einen Wettbewerb gewonnen hatten. Prinzessin Diana begleitete sie dabei. Neben Technik und Münzen landete sogar ein Taschenfernseher in der Box. Als persönliches Zeichen legte die Prinzessin ein Foto von sich selbst hinzu.

Zeitkapsel von Prinzessin Diana sollte erst später geöffnet werden

Eigentlich sollte die Kapsel erst in „Hunderten von Jahren“ geöffnet werden. Doch weil auf dem Gelände ein neues Kinderkrebszentrum entsteht, musste sie vorzeitig geborgen werden. Das Krankenhaus bat Mitarbeiter, die 1991 dort arbeiteten oder geboren wurden, bei der Öffnung zu helfen.

++ auch interessant: Meghan Markle zieht erneut Zorn auf sich – „Kein anständiger Mensch“ ++

Prinzessin Diana war eng mit dem Krankenhaus verbunden. 1989 übernahm sie das Amt der Präsidentin und besuchte die Klinik bis zu ihrem Tod regelmäßig. Ihre Nähe zu Kindern machte sie zur „Königin der Herzen.“ Auch hier zeigt sich: Ihre Fürsorge war nicht nur royales Protokoll, sondern echtes Engagement.

Mehr Themen und News:

Die Tradition selbst reicht weit zurück. Schon 1872 vergrub Prinzessin Alexandra, damalige Prinzessin von Wales, eine Zeitkapsel beim Krankenhaus. Sie bleibt bis heute verschollen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.