Prinz William: Ende in Sicht – Palast verkündet es

Seit Wochen ist Prinz William abgetaucht. Von öffentlichen Auftritten fehlt jede Spur. Lediglich bei Instagram gab es immer mal wieder ein Lebenszeichen vom britischen Thronfolger. Ansonsten genießt er mit Ehefrau Kate und den Kindern George, Charlotte und Louis den Sommer.

Wann er wieder zurück zu seinen royalen Pflichten kehren würde, war bislang unklar. Jetzt herrscht allerdings Gewissheit. Der Palast machte eine Ankündigung.

Prinz William: Hier verbrachte er den Sommer

Wie viele andere seiner Landsleute auch ist Prinz William derzeit im Urlaub. Nach anstrengenden Monaten und den Schock-Nachrichten, dass seine Frau Prinzessin Kate und sein Vater König Charles an Krebs erkrankt sind, gönnt sich der 42-Jährige aktuell eine Auszeit.

+++ Prinz William jubelte nach Trennung von Kate Middleton: „Ich bin frei“ +++

Vor einigen Wochen reiste er mit seiner Familie auf die Insel Tresco, um dort ein paar erholsame Tage zu verbringen. Anschließend ging es für den Sohn des Monarchen und seine Liebsten auf ihren Landsitz nach Anmer Hall in Norfolk, wo sie viel Zeit in der Natur verbrachten.

Im September kehrt er zurück zu den royalen Pflichten

In Kürze steht dann noch ein Besuch in Schottland auf Schloss Balmoral bei König Charles und anderen Familienmitgliedern an. Dieser wird dann auch das Ende von Prinz Williams Urlaub einläuten. Denn nach Wochen der Ruhe und Erholung geht es Anfang September wieder zurück zur Arbeit.

Der Palast hat jetzt nämlich bekannt gegeben, dass der 42-Jährige am 5. September wieder einen Termin absolvieren wird. An diesem Tag besucht er die Ausstellung „Homelessness: Reframed“ in der Saatchi Gallery in London und kehrt damit offiziell zu den royalen Pflichten zurück.

Nur einen Tag später beginnt auch für George, Charlotte und Louis wieder die Schule. Die Familie kehrt dann also zurück in ihren Alltag. Es ist daher auch davon auszugehen, dass Prinz William im Laufe des kommenden Monats noch eine Reihe weiterer Termine wahrnehmen wird.