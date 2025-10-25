Sorge bei Prinz William: Tante nach Reitunfall in Klinik

Das britische Königshaus ist in Sorge: Lady Sarah McCorquodale, die ältere Schwester von Prinzessin Diana und Tante von Prinz William, hat sich bei einem Reitunfall schwer verletzt. Die 70-Jährige, bekannt für ihre Bodenständigkeit und ihren trockenen Humor, wird derzeit in einer Klinik behandelt. Laut einem Bericht der britischen Zeitung „Express“ ereignete sich der Unfall bereits Anfang Oktober.

Ihr Zustand soll inzwischen wieder stabil sein.

Prinz William in Sorge um seine Tante

Für Prinz William und Prinz Harry ist Lady Sarah mehr als nur eine Tante – sie war über Jahre eine wichtige Bezugsperson in ihrer Kindheit. Trotz der aktuellen Funkstille zwischen den Brüdern dürfte diese Nachricht beide tief getroffen haben. Hinter den Palastmauern rechnet man damit, dass William und Harry in ihrer Sorge um Lady Sarah zumindest für einen Moment vereint sind.

Die 70-Jährige ist Royal-Fans bestens bekannt. In jungen Jahren galt sie sogar als mögliche Partnerin des damaligen Thronfolgers – heute König Charles. Doch die kurze Romanze endete, bevor sie richtig begann. Lady Sarah stellte dem schüchternen Prinzen schließlich ihre jüngere Schwester Diana vor und der Rest ist Geschichte.

Bruder von Lady Sarah spricht über Gesundheitszustand

Lady Sarah blieb ihrer Familie und dem Andenken ihrer Schwester stets treu. Besonders zu Prinz William soll sie über die Jahre engen Kontakt gehalten haben. Beide verbindet das Engagement für wohltätige Zwecke und die gemeinsame Mission, Dianas Erbe lebendig zu halten. Für Prinz William ist ihre Verletzung daher ein schwerer Schlag.

Privat lebt Lady Sarah zurückgezogen mit ihrem Ehemann Neil McCorquodale auf dem Familienanwesen in Lincolnshire. Das Paar hat drei erwachsene Kinder. Neben ihrem Bruder Charles Spencer sorgen sich nun auch Prinz William und Prinz Harry um ihre Genesung.

Charles Spencer sprach im „Rosebud“-Podcast offen über den Vorfall. „Sie reitet immer noch und hatte im letzten Monat einen wirklich schlimmen Sturz“, erzählte er. Dann fügte er hinzu: „Ich glaube, sie war als Patientin eine ziemliche Belastung.“ Humor, der zeigt: Es geht bergauf. Auch Prinz William soll laut britischen Medien regelmäßig nach dem Zustand seiner Tante fragen.