Prinz Williams irrer Auftritt mit einem Superstar: Und dann kam der Alkohol

Prinz William hat einen humorvollen Auftritt in einem Trailer für die dritte Staffel der Serie „The Reluctant Traveler With Eugene Levy“ hingelegt. In dem kurzen Clip spaziert er mit dem Schauspieler Eugene Levy durch einen Park, der wohl zum Windsor Great Park gehört, und sorgt für Unterhaltung.

Am Ende des Trailers scherzt William laut der britischen Zeitung „The Sun“: „Stand es auf Ihrer Wunschliste, sich mit Prinz William zu betrinken?“ Der 78-jährige Levy, bekannt aus „Schitt’s Creek“, antwortet lachend: „Das ist der Eimer.“ William reagiert darauf ebenso scherzhaft: „Das ist der Eimer, oder?“ Die Szene zeigt die lockere Seite des Royals.

Prinz William unterwegs mit Eugene Levy

Der Teaser zeigt außerdem atemberaubende Luftaufnahmen von Schloss Windsor. Dabei wird angekündigt, dass Levy das „königliche Leben im Vereinigten Königreich“ erleben soll. Der Komiker äußert sich begeistert: „Oh je. Viel besser geht es nicht.“ Er spaziert über das wunderschöne Gelände und erkundet dessen prachtvolle Umgebung.

William, der als humorvoller und bodenständiger Royal bekannt ist, zeigt in der Serie seine entspannte und sympathische Art. Der Cameo-Auftritt sorgt für Vorfreude auf die dritte Staffel, die ab dem 19. September zu sehen ist. Fans von Eugene Levy und Prinz William dürfen sich auf eine unterhaltsame Zusammenarbeit freuen.

