Prinz William hautnah dabei bei den Lebensrettern – „Enge Verbindung“

Prinz William ist bekannt für sein großes Engagement in sozialen und wohltätigen Bereichen. Besonders die Arbeit von Einsatzkräften wie Sanitätern und Feuerwehrleuten liegt dem britischen Thronfolger am Herzen. Früher selbst als Rettungshubschrauber-Pilot im Dienst, nutzt er seine Position, um auf die Bedeutung dieser Berufe hinzuweisen.

Zum 60. Jubiläum des „London Ambulance Services“ besuchte der 43-Jährige dessen Hauptquartier und verschaffte sich einen persönlichen Eindruck von der wichtigen Arbeit der Rettungskräfte. Der Besuch reiht sich nahtlos in Williams langen Einsatz für die Unterstützer in der ersten Reihe ein.

Prinz William würdigt Notfallhelfer

Am 17. Oktober war es so weit: Prinz William machte sich Berichten von RTL zufolge auf den Weg ins Hauptquartier des „London Ambulance Services“, um den 60. Geburtstag des Rettungsdienstes zu feiern. Während seines Besuchs sprach der Thronfolger mit Mitarbeitern über ihre Arbeit. Besonders interessierte ihn, wie sich die Organisation um die mentale Gesundheit ihrer Teams kümmert.

Zusätzlich zeigte man dem Prinzen eine beeindruckende Simulation: Rettungskräfte demonstrierten ihm den Ablauf eines Einsatzes bei einem Herzstillstand. William zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Professionalität und Hingabe der Sanitäter. Sein Respekt für die Helfenden wurde deutlich und passt zu seinem langjährigen Interesse an der Arbeit von Notfalldiensten.

Begeisterung auf beiden Seiten

Die Chefsanitäterin Pauline Cranmer sagte nach seinem Besuch: „Wir haben uns sehr gefreut, Seine Königliche Hoheit willkommen zu heißen und ihn unseren unglaublichen Crews vorzustellen, die für die Londoner in Zeiten der größten Not da sind.”

Prinz William hat durch seine frühere Tätigkeit als Rettungshubschrauber-Pilot eine starke Verbundenheit mit Notfallhelfern. Ein von ihm und Prinzessin Kate auf Instagram veröffentlichtes Video gewährt darüber hinaus Einblicke in den Besuch. Der Post beschreibt den „London Ambulance Service“ als größten Rettungsdienst des Vereinigten Königreichs und würdigt die wichtige Arbeit der Organisation.

Prinz William und seine Frau Kate sind unermüdlich im Dienste des britischen Königshauses unterwegs. Erst kürzlich besuchten sie eine Ausbildungsstätte für Feuerwehrleute nahe der nordirischen Stadt Cookstown. Auch dort hatten die Royals die Gelegenheit, hautnah an Trainings teilzunehmen.

Ob eine Besichtigung der Rettungshalle oder aktive Seilwurfübungen: Prinz William zeigt bei seinen Besuchen beeindruckendes Engagement. Sein Einsatz für die Arbeit der Helfer rückt deren oft herausfordernden Alltag in den Mittelpunkt. Die Dankbarkeit der Teams dürfte dem Thronfolger sicher sein – denn er weiß, wovon er spricht.