Prinz William macht trauriges Geständnis – es geht auch um Kate

Prinz William gewährt in einer Apple-Serie seltene Einblicke in sein Privatleben und spricht über seine schwierigste Zeit. In der Sendung „Urlaub wider Willen“ trifft Schauspieler Eugene Levy den britischen Thronfolger in London. Gemeinsam besuchen sie Schloss Windsor, spazieren durch die Hallen und führen ehrliche Gespräche.

Dabei zeigt sich Prinz William von einer privaten und nachdenklichen Seite. Der britische Royal spricht über die Herausforderungen seines Alltags und wie er seine Freizeit gestaltet. Besonders die Ereignisse des Jahres 2024 haben Prinz William stark geprägt.

Prinz William über Familie und Krisen

In einem ersten Einblick in die neue Folge der Serie empfängt Prinz William seinen Gast Eugene Levy der „Bunte“ zufolge in Schloss Windsor. Mit Humor begrüßt er ihn und sagt: „Wir bieten diesen Service für alle an. Wir machen hier überall persönliche Touren.“ Die ehrliche, lockere Atmosphäre setzt sich im weiteren Verlauf der Folge fort. Dabei gibt Prinz William interessante Details aus seinem Leben preis, was Fans und Zuschauer gleichermaßen freut.

+++ Prinz Harry: So steht es um seine royale Rückkehr +++

Später erklärt der dreifache Vater, wie er seine freie Zeit am liebsten verbringt: „Ich schlafe. Wenn du drei kleine Kinder hast, ist Schlaf ein wichtiger Teil deines Lebens.“ Doch dann schlägt Prinz William auch ernstere Töne an. Beim Gespräch in der Kneipe gesteht er: „Ich würde sagen, 2024 war das härteste Jahr, das ich je erlebt habe. Das Leben stellt uns auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind.“

Eine schwierige Zeit

Ein Grund für Williams schwieriges Jahr war die Krebsdiagnose seiner Ehefrau Kate. Das britische Königshaus veröffentlichte die Nachricht im April 2024. Kate, die auch 43 Jahre alt ist, war nicht das einzige Familienmitglied, das 2024 erkrankte. Auch König Charles III. und Sarah Ferguson hatten Tumordiagnosen erhalten. Diese Botschaften erschütterten die Windsor-Familie.

Seit Anfang 2025 gilt Kate als krebsfrei, nachdem sie erfolgreich eine Chemotherapie durchlaufen hat. Im Juli besuchte sie ein Krankenhaus und teilte ihre Erfahrungen während und nach der Behandlung mit. „Man setzt eine Art tapferes Gesicht auf“, berichtete sie. „Danach heißt es, man könne weitermachen, zurück zur Normalität. Aber in Wirklichkeit ist die Phase danach sehr, sehr schwierig.“ Diese Worte zeigen, wie herausfordernd diese Zeit auch für Prinz William und die gesamte Familie war.