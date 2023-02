Prinz William kämpft mit den Tränen – Kameramann hält voll drauf

Nach zwei Jahren haben sich Prinz William und Prinzessin Kate endlich wieder bei den BAFTAs, einer Film- und Fernsehpreisverleihung in London gezeigt. Für den Thronfolger gehört der Besuch der Gala quasi zu den Pflichtaufgaben, da er seit Februar 2010 Präsident der BAFTA ist. Dass der Abend jedoch so emotional für ihn werden würde, hat der 40-Jährige sicherlich nicht kommen sehen.

Als Hollywoodstar Helen Mirren eine Rede auf der Bühne hält, werden die Augen von Prinz William plötzlich ganz feucht. Auch seine Ehefrau Kate, die neben ihm sitzt, kämpft mit den Tränen. So aufgewühlt bekommt man die Royals nur selten zu sehen.

Prinz William zu Tränen gerührt, als er die Stimme von Queen Elizabeth II. hört

Für Prinz William und Prinzessin Kate sollte die BAFTA-Verleihung am Sonntag (19. Februar) eine glamouröse Date-Night werden, auf die sie sich schon lange gefreut haben. Die letzten zwei Male haben sie die Veranstaltung ausfallen lassen müssen. Ein Tag vor der Verleihung im April 2021 ist Prinz Philip gestorben. Im Jahr 2022 ist der Besuch an Terminüberschneidungen gescheitert.

Als Helen Mirren schließlich eine Rede zu Ehren von Queen Elizabeth II. hält, wird es jedoch bitterernst: „Das Kino in seiner besten Form schafft das, was Ihre Majestät mühelos geschafft hat – uns zusammenzubringen und uns durch eine Geschichte zu vereinen. Eure Majestät, Sie waren der führende Star unserer Nation.“ Als wären diese Erinnerungen an die Monarchin nicht schon ergreifend genug, wird anschließend auch noch eine alte Rede der Queen abgespielt.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als Prinz William die Stimme seiner Großmutter hört, überkommen ihn die Emotionen. Der Kameramann hält voll drauf, als der 40-Jährige versucht, die Tränen zurückzuhalten. Er presst seine Lippen zusammen, schluckt den Kloß in seinem Hals herunter, während er mit dem Rest der Besucher applaudiert. Seine Ehefrau Kate wirkt ebenfalls sehr kontrolliert, beinah angestrengt, um bloß nicht die Beherrschung in der Öffentlichkeit zu verlieren.

Weitere News:

Queen Elizabeth II. ist seit 50 Jahren mit der Film-Akademie verbunden gewesen, hat für zahlreiche Programme gespendet und an unzähligen Veranstaltungen teilgenommen. Ihr Enkel Prinz William vertritt sie nun auch nach ihrem Tod ehrwürdig als Präsident der BAFTAs.