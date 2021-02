Prinz William besucht Prinz Philip: Und verrät, wie es ihm geht

Nach Prinz Charles durfte nun auch Prinz William seinen Großvater Prinz Philip im Krankenhaus besuchen. Wie es seinem dem Mann der Queen geht, verriet Prinz William während seines Besuches des Impfzentrums in King's Lynn am Montag.

So schreibt der „Daily Star“, dass Prinz William auf Nachfrage eines Fotografen gesagt habe, dass es Prinz Philip „okay“ gehe.

Prinz Philip: Prinz William besucht seinen Opa im Krankenhaus

Prinz William durfte seinen Großvater besuchen. Foto: IMAGO / i Images

„Er ist okay, sie haben weiterhin ein Auge auf ihn“, so Prinz William wörtlich. Demnach soll die Verlegung in das „King Edward VII“-Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. So habe auch der Buckingham Palast schon bestätigt, dass er in „guter Verfassung“ sei, so der „Daily Star“.

---------------

Das ist Prinz Philip:

Prinz Philip von Griechenland und Dänemark wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu geboren

Er ist das jüngste Kind von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg

Am 20. November 1947 heiratete er die damalige Prinzessin und Thornfolgerin Elizabeth

Die beiden haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

---------------

Dies würde sich auch mit dem decken, was die englischen Medien als gutes Zeichen werten. So war Prinz Charles nach dem Besuch bei seinem Vater nicht etwa zu seiner Mutter gefahren oder in London geblieben.

----------------------------------------

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

----------------------------------------

Prinz Philip: Warum fuhr Prinz Charles nach seinem Besuch direkt nach Gloucestershire?

Prinz Charles fuhr direkt wieder auf seinen zwei Stunden entfernten Landsitz in Gloucestershire. (Alle Infos dazu findest du hier.)

------------------------

Mehr zu Prinz William:

Royals: Prinz William enttäuscht und stinksauer – weil Meghan und Harry ihm DAS angetan haben

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prinz Harry: Auf DIESE Nachricht haben die Fans gewartet – es betrifft auch seinen Bruder William

----------------------

Unklar ist jedoch noch immer, warum Prinz Philip überhaupt im Krankenhaus liegt. Einen Zusammenhang mit dem Coronavirus schloß der Palast jedoch von Anfang an aus.

Kate Middleton hat einen Geheimplan entwickelt. Um was es geht und was die Queen damit zu tun hat, liest du hier.