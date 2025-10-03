Es ist geschehen! Prinz William bricht sein Schweigen über Prinz Harry

Das Drama um Prinz William und seinen Bruder Prinz Harry geht weiter. Während seiner letzten Reise nach Großbritannien im September besuchte Harry zwar seinen Vater König Charles III., seinen älteren Bruder William soll er jedoch nicht gesehen haben. Der öffentliche Streit der Brüder verschärfte sich zuletzt, nachdem Harry in seiner Netflix-Sendung provokante Behauptungen aufstellte.

Seitdem geht William der Name seines Bruders in öffentlichen Interviews selten über die Lippen. Doch ein aktueller Auftritt des Ehemanns von Kate Middleton in einem Videoformat erregt jetzt Aufmerksamkeit.

Prinz William zeigt sich offen und ehrlich

In seinem Format „The Reluctant Traveller With Eugene Levy“ besucht der kanadische Schauspieler Eugene Levy verschiedene Orte auf der Welt und spricht mit spannenden Persönlichkeiten. In einer neuen Folge trifft sich der Filmstar nun für ein intensives Gespräch mit Prinz William, berchtet der britische „Mirror„. Auf die Frage danach, wie er dazu steht, dass sein Sohn irgendwann König wird, gibt der Familienvater eine überraschende Antwort.

William führt aus: „Das ist eine interessante und wichtige Frage. Denn dabei gibt es viel zu bedenken. Aber natürlich möchte ich eine Welt erschaffen, in der mein Sohn stolz auf das ist, was wir tun, eine Welt und einen Beruf, die das Leben der Menschen tatsächlich zum Besseren verändern. Dabei hoffe ich, dass wir nicht zu einigen Praktiken der Vergangenheit zurückkehren, mit denen Harry und ich aufwachsen mussten – und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass wir in dieser Situation keinen Rückschritt machen.“

Fans der Royal Family wird sofort auffallen: Prinz William erwähnt im Zuge seiner Antwort seinen Bruder Harry. Für gewöhnlich meidet der 43-Jährige dieses Thema strikt. Levy betont, dass sich die Monarchie auf eine Art und Weise verändern wird. William bekräftigt daraufhin: „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Veränderung auf meiner Agenda steht. Veränderung zum Guten. Und ich begrüße diese Veränderung und genieße sie – ich fürchte mich nicht davor. Das ist es, was mich begeistert: die Vorstellung, etwas verändern zu können. Keine übermäßig radikalen Veränderungen, sondern Veränderungen, die meiner Meinung nach notwendig sind.“

Über die neune Einblicke in die Gedankenwelt von Prinz Harry haben sich die Fans der Royal Family garantiert gefreut. Auch die Erwähnung von seinem Bruder Harry stellt eine echte Seltenheit dar.