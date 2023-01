Prinz William zeigt sich erstmals nach Harrys Enthüllungen – seine Reaktion überrascht

Nach dem Tod ihrer Mutter, Lady Diana, zeigten sich Prinz William und Prinz Harry stets als Einheit. Die zwei Brüder gegen den Rest der Welt. Spätestens nach dem Megxit und Harrys Flucht in die USA herrscht zwischen den beiden augenscheinlich Eiszeit.

Die sechsteilige Netflix-Doku, sein TV-Interview und die Veröffentlichung von Prinz Harrys Buch strapazierten das für viele Jahre vertraute Band der Geschwister bis aufs Äußerste. Denn nicht nur König Charles III. wird öfter mal Thema in Harrys Memoiren, sondern auch sein Bruder William. Nachdem Harry weltweit für Wirbel mit seinen brisanten Geschichten über die Royals sorgte, sah man Prinz William am Donnerstag (12. Januar) jetzt bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem großen Knall. Seine Reaktion überrascht.

Prinz William und Kate überraschen bei Auftritt

In Begleitung seiner Frau, Kate Middleton, der Prinzessin von Wales, stattet Prinz William am Donnerstag einem Krankenhaus in Liverpool einen Besuch ab. Groß angekündigt wurde der Auftritt zwar nicht, unbeobachtet sind die beiden dabei aber auch nicht.

Zu interessant ist die Frage, wie werden die beiden nach den Enthüllungen und Anfeindungen in der Öffentlichkeit reagieren? Sicher ist, sie sind professionell. Genauso professionell wie sie sich nach dem Verlust über ihr geliebtes Familienoberhaupt, Queen Elizabeth II. zeigten, wirken sie auch jetzt bestimmt. Vor allem aber erstaunlich entspannt.

Prinz William ganz entspannt nach Harry Enthüllungen

Hatte man verbitterte Minen und angespannte Gesichter erwartet, wird man von den Royals jetzt enttäuscht. Gut gelaunt verlassen sie das Gebäude, lächeln und winken in Richtung Schaulustiger.

Mehr News:

Glücklich strahlend zeigen sie sich jetzt gegenüber den Anwesenden und lassen damit jedes böse Gerücht von sich abprallen. Ähnlich unbeeindruckt zeigte sich auch König Charles III. bei seinem letzten Auftritt. Sieht ganz danach aus, als würden die Royals mit Professionalität ihre internen Probleme weglächeln.