Prinz William in Trauer: Enger Freund stürzt von Dach

Ein tragisches Schicksal ereilt Ben Duncan, Ex-Kandidat der 11. Staffel vom britischen „Big Brother“ und einstiger Studienkollege von Prinz William. Mit nur 45 Jahren ist der Reality-Star auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Er stürzte vom Dach des Trafalgar St. James Hotels, einem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel in London. Prinz William erreichte die Nachricht auf seiner in Rio de Janeiro, wo er den Umweltpreis „Earthshot Prize“ verlieh.

Freund von Prinz William tot

Am Donnerstagabend (30. Oktober) wurde die Polizei wegen eines „Mannes auf dem Dach“ zu dem Hotel in Westminster gerufen, wie die „Sun“ berichtet. Die Beamten erreichten das Gebäude um 23.02 Uhr. Ein Sprecher der Metropolitan Police erklärte: „Der Mann stürzte leider aus großer Höhe. Trotz aller Bemühungen des Londoner Rettungsdienstes konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.“

+++ Eine Grenze wurde überschritten! Kate Middleton und William schlagen knallhart zurück +++

Der Fall weckt Erinnerungen an Duncans Zeit an der Universität St Andrews, wo er mit Prinz William und Kate Middleton befreundet war. Während des Studiums erlebte er die Anfänge der Beziehung des königlichen Paares und soll zum engen Freundeskreis gehört haben.

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sein Leben war geprägt von Freundschaften, darunter auch mit Prinz William, und einem Gespür für die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Duncans Tod lässt seine Fans und Wegbegleiter trauernd zurück. Sie erinnern sich an einen Menschen, der stets mit Charme und Witz überzeugte – und einst Teil des inneren Kreises des zukünftigen Königs war.