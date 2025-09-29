Prinz William mit deutlichem Urteil – „Eine Peinlichkeit“

Die neuesten Enthüllungen rund um Prinz Andrew und Sarah Ferguson belasten König Charles III. schwer. Beide stehen erneut wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein in der Kritik.

Prinz William sieht Handlungsbedarf und fordert Konsequenzen vom König. Vor allem Andrew und Ferguson gelten in Williams Augen als „eine Peinlichkeit“, wie ein Insider verrät.

Prinz William fordert Konsequenzen

Eine aufgetauchte E-Mail von Sarah Ferguson an Epstein sorgte kürzlich für Aufregung. Darin nennt sie ihn einen „treuen, großzügigen und großartigen Freund“. Diese Nachricht widerspricht aber ihren früheren Aussagen. Sarah verlor deshalb sieben Schirmherrschaften.

Prinz Andrew selbst streitet jegliche enge Freundschaft mit Epstein ab. Ein neues Enthüllungsbuch, namens „Entitled – The Rise and Fall of the House of York“ von Autor Andrew Lownie, zeichnet jedoch ein anderes Bild: Ihre Verbindung war intensiver als bisher bekannt. Berichte legen nahe, Andrew habe auf Epsteins Insel mit mehreren Frauen Kontakt gehabt. Diese Enthüllungen verstärken Druck auf König Charles und die Monarchie.

Andere Stimmen kritisieren vor allem Charles’ Zögern, sich klar vom Skandal zu distanzieren. Prinz William sieht Andrew und Ferguson als Gefahr für das Ansehen der Monarchie und erhöht damit den Druck auf seinen Vater. Laut Insidern ist der Ehemann von Kate Middleton mehr als entschlossen, Lösungen einzufordern.

