„Entschuldigung“: Als Witwe spricht, kann Prinz William nicht mehr

Prinz William (43) verliert die Fassung. Im Rahmen des Weltgesundheitstages besuchte der Thronfolger die Waliserin Rhian Mannings, die ihren einjährigen Sohn George und nur fünf Tage später ihren Ehemann Paul verlor. In einem bewegenden Video spricht William über das, was kaum jemand laut auszusprechen wagt: die verheerenden Folgen von Suizid.

Bei Tee und walisischem Kuchen in Rhians Haus kommt es zu einem ehrlichen, herzzerreißenden Gespräch. Im Gespräch mit William erzählt sie: „Wenn ich über diese letzten Tage mit ihm nachdenke, frage ich mich, was ich übersehen habe“. Sie erklärt: „Bevor wir George verloren haben, waren wir einfach so glücklich. Und ich denke, das zeigt nur, dass das jedem passieren kann.“

Prinz William kämpft mit den Tränen

William hört sichtlich bewegt zu. Als Rhian sagt, sie würde ihrem Mann heute nur eine einzige Frage stellen – „Warum hast du nicht mit mir gesprochen?“ – läuft dem Prinzen fast eine Träne über die Wange. Kurz muss er innehalten. „Entschuldigung, es ist schwer, Ihnen diese Fragen zu stellen“, sagt er leise. Rhian legt ihm die Hand auf den Arm: „Ich weiß, es ist schwer. Sie haben selbst einen Verlust erlebt.“

Dann sagt William Sätze, die bleiben: „Der beste Weg, Selbstmord zu verhindern, ist, darüber zu sprechen. Sprich frühzeitig darüber, sprich mit deinen Lieben darüber, mit denen, denen du vertraust. Also danke, dass du darüber sprichst.“

Aktuell startet die Royal Foundation von William und Kate ihr landesweites Netzwerk zur Suizidprävention. Unterstützt wird es von rund 20 Organisationen, darunter auch Rhians Hilfswerk 2Wish. Die Initiative soll in den nächsten drei Jahren die Hilfe für gefährdete Menschen deutlich verbessern und das Schweigen brechen.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.