Prinz William: „Es war das härteste Jahr meines Lebens“

Hollywood-Star trifft Prinz! Klingt komisch, war aber so. Schauspieler Eugene Levy besuchte für seine Show „The Reluctant Traveler“ Prinz William auf Windsor Castle. Der Prinz führte ihn höchstpersönlich durch das Anwesen, wie der Trailer der Sendung zeigt. William scherzte dabei: „Wir bieten diesen Service für jeden an“, bevor sie gemeinsam das beeindruckende Grundstück erkundeten. Dazu gehörte auch ein Gang in einen Pub.

In der Kneipe reflektierte William die letzten 19 Monate. Seine Frau Kate und sein Vater Charles erhielten fast zeitgleich Krebsdiagnosen. „Ich würde sagen, 2024 war das härteste Jahr meines Lebens“, gibt er offen zu. Und weiter: „Wissen Sie, das Leben stellt uns auch auf die Probe, und die Fähigkeit, diese zu überwinden, macht uns zu dem, was wir sind.“ Kate befindet sich in Remission, Charles befindet sich weiterhin in Behandlung.

Prinz William bekommt Hollywood-Besuch

Der Prinz betont, dass Herausforderungen Menschen prägen. Auch wenn noch immer nicht hundertprozentig offengelegt wurde, an welcher Krebsform die Prinzessin von Wales und der König genau leiden. Niemand aus der Familie teilte Details zu den genauen Krebsarten mit.

Doch es gab auch noch humorvollere Szenen. In einer anderen Sequenz spazierten William, Eugene und Williams Hündin Orla durch den Windsor Great Park. Der Hollywood-Star fragte nach Williams Alltag zu Hause. Der Prinz antwortete humorvoll: „Schlafen … wenn man drei kleine Kinder hat, war Schlaf ein wichtiger Teil meines Lebens.“

++ Experte enthüllt: SO denkt Donald Trump über Prinz William ++