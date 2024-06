Prinz William: Treffen mit Hollywoodstar – „Bekam diese Nachricht, dass der Prinz gerne mit mir sprechen würde“

Dank seiner Rolle als arbeitender Royal kommt Prinz William viel herum. Der britische Thronfolger ist regelmäßig auch außerhalb von England unterwegs und absolviert Termine im Namen der Krone. Dabei trifft er auf zahlreiche Menschen, darunter immer wieder viele bekannte Persönlichkeiten.

Andere Royals, Politiker oder sogar Hollywoodstars gehören zu der Liste derer, die schon das Vergnügen hatten, Englands zukünftigen König persönlich kennenzulernen. Wie eine solche Begegnung aussehen kann, verriet nun ein absoluter Mega-Star.

Prinz William: Er lernte ihn persönlich kennen

Einmal ein Mitglied der Royal Family treffen, einmal einem Royal die Hand schütteln oder sogar einen kleinen Plausch mit einem Blaublüter halten – davon träumen Royals-Fans auf der ganzen Welt. In Erfüllung geht dieser Wunsch aber nur für die wenigsten; immerhin ist es gar nicht so einfach, so nah an ein Mitglied des Königshauses heranzukommen.

Ganz anders sieht es hingegen für Prominente aus. Sie können den Royals bei Veranstaltungen wie Filmpremieren und Co. teils ganz nah kommen und entspannt mit den Adeligen, wie Prinz William, plaudern. Eine besondere Ehre, die unter anderem auch Kevin Costner schon zuteilwurde, wie er jetzt gegenüber „People“ erklärte.

Das sagt der Schauspieler über die royale Begegnung mit Prinz William

Und seine royale Begegnung war keinesfalls ein Zufall! Wie Costner verriet, erhielt er doch tatsächlich eine Einladung zu einem Treffen mit Thronfolger Prinz William. „Ich war zufällig in England und bekam diese Nachricht, dass der Prinz gerne mit mir sprechen würde, und ich sagte: ‚Was?’… und dann sagte ich: ‚Okay'“, so der Hollywoodstar über die royale Terminanfrage.

Das Treffen mit dem Sohn von König Charles habe dann unter vier Augen stattgefunden. Costner über die ersten Minuten: „Er kam auf mich zu, und wir gaben uns die Hand… Das Erste, was er sagte, war: ‚Weißt du, meine Mutter stand irgendwie auf dich.‘ “ Tatsächlich kannte der Schauspieler die Prinzessin der Herzen persönlich und hinterließ offenbar einen bleibenden Eindruck.

Ob das allerdings der Grund war, warum Prinz William Costner treffen wollte? Unklar! Was die beiden Berühmtheiten noch bei ihrem Gespräch besprochen haben, wollte der Hollywoodstar nicht verraten. Nur so viel: Die royale Begegnung sei „sehr schön“ gewesen.