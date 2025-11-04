Wo ist Kate? Prinz William reist alleine nach Rio

Prinz William und Ehefrau Kate Middleton sind normalerweise ein eingespieltes Team, egal ob es um ihre Kinderbetreuung geht oder sie gemeinsam öffentliche Termine wahrnehmen. Aktuell sieht man den zukünftigen Monarchen allerdings alleine auf royaler Dienstreise. Denn für den „Earthshot Price“ ist William nach Rio de Janeiro gereist, um dort drei Tage lang die Nominierten und späteren Gewinner seines Umweltprojekts zu feiern. Das allerdings ohne Kate.

Da fragen sich die Fans des Königshauses – wo ist die Prinzessin von Wales?

Das steckt hinter Prinz Williams Solo-Trip

Aktuell durchlebt die königliche Familie eine turbulente Zeit. Denn noch immer kämpfen die britischen Royals mit den Folgen des Epstein-Skandals rund um Andrew Mountbatten-Windsor, der letzte Woche zum Entzug seiner Titel führte. Da hofften viele, dass sich die Familie nun vereint zeigt und Kate ihren Mann zu den jährlichen Preisverleihungen seines Umweltprojektes begleiten würde.

Die Prinzessin von Wales ist jedoch aus einem wichtigen Grund in Großbritannien geblieben, wie der „Mirror“ verrät. Ihre Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, kehren heute nach den Herbstferien in die Schule zurück. An der Preisverleihung am 5. November wird Kate deshalb nicht teilnehmen können. Lieber hält die Dreifach-Mama Zuhause die Stellung und verbringt Zeit mit den Mini-Royals.

Prinz William und Kate stehen vor Veränderungen

Für Kate und ihre Familie stand erst kürzlich eine räumliche Veränderung an. Sie ließen ihr altes Zuhause, das Adelaide Cottage, hinter sich und sind nun auf dem Windsor-Anwesen in die Forest Lodge umgezogen.

Nach den Kontroversen um Andrew Mountbatten-Windsor, die schließlich zur Aberkennung seines Prinzentitels und seinem Ausschluss aus der Royal Lodge führten, hofft Prinz William, mit seiner Brasilienreise die Aufmerksamkeit wieder auf die Arbeit der königlichen Familie lenken zu können.

Im vergangenen Jahr reiste William zu den Preisverleihungen nach Kapstadt in Südafrika. 2024 konnte Kate aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen, da sie sich noch von ihrer Krebserkrankung erholte.