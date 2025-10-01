Prinz William spricht offen über seine Familie – „Einiges verändert“

Prinz William überrascht in einem neuen Trailer zur Apple-TV+-Serie „The Reluctant Traveler“ mit privaten Einblicken, wie „The Sun“ schreibt. Gemeinsam mit Moderator Eugene Levy spricht er ungewohnt offen über seine Gefühle und erinnert sich an seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth.

Im Gegensatz zu Prinz Harry gibt Prinz William äußerst selten Interviews. Über persönliche Themen oder seine Familie äußert sich der Thronfolger normalerweise kaum. Für das Gespräch mit Levy macht er nun eine bemerkenswerte Ausnahme und zeigt eine Seite, die das Publikum selten sieht.

Prinz William spricht über die Queen

Im Trailer fragt Eugene Levy nach Queen Elizabeth. „Ja, tatsächlich. Ich vermisse meine Großmutter und meinen Großvater“, antwortet Prinz William ehrlich. Danach wird er emotionaler: „Es hat sich einiges verändert, also denkt man irgendwie daran, dass sie nicht mehr da sind.“

Besonders Windsor verbinde er mit ihr: „Für mich ist Windsor sie. Sie hat es hier gelebt; sie hat die meiste Zeit hier verbracht. Wenn ich Ihnen heute alles zeige, möchte ich vor allem sicherstellen, dass ich es so mache, wie sie es sich für Sie gewünscht hätte.“

Prinz William packt über schwere Zeiten aus

Prinz William betont außerdem die Bedeutung ihrer Tiere. „Sie hatte auch ihre Pferde hier, was für sie natürlich sehr wichtig war, deshalb hat sie es hier so geliebt.“ Die Worte zeigen, wie stark die Erinnerung an die Queen für ihn mit diesem Ort verbunden bleibt.

Neben den Erinnerungen spricht Prinz William auch über die schwierigen vergangenen Monate. Sein Vater König Charles und seine Frau Kate erhielten beide eine Krebsdiagnose. Diese Doppelbelastung habe das Leben der Familie spürbar geprägt.

„Ich würde sagen, 2023/24 war das schwerste Jahr, das ich je hatte“, erklärt er. „Wissen Sie, das Leben stellt uns auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind.“ Damit gewährt Prinz William seltene und bewegende Einblicke.