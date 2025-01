Prinz William: Der Start ins Jahr hätte schrecklicher kaum sein können

Es sollte ein neuer Anfang werden. Ein Start in eine bessere Zukunft. Nachdem das vergangene Jahr für die britischen Royals aufgrund der Krebs-Erkrankungen von Kate Middleton und König Charles III. ein ganz schlimmes war, hatten viele gehofft, dass mit dem Jahreswechsel eine neue, eine schönere Zukunft beginne. Doch schon die ersten Tage des Jahres 2025 zeigen: Die schlimmen Erlebnisse reißen nicht ab.

Edward Pettifer, der Stiefsohn des königlichen Kindermädchens Tiggy Legge-Bourke, und ein enger Freund von Prinz William und Prinz Harry, wurde während des Bombenattentats von New Orleans getötet. Ein Drama für die Royals.

Schrecklicher Start ins Jahr 2025 für Prinz William

Bereits am Samtag (4. Januar 2025) sandten Prinz William und König Charles Beleidbekundungen an die Familie von Pettifer. „Catherine und ich sind schockiert und traurig über den tragischen Tod von Ed Pettifer. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie Pettifer und all den unschuldigen Menschen, die auf tragische Weise von diesem schrecklichen Anschlag betroffen sind“, hieß es von Prinz William.

++ Prinz William offen: „Catherine und ich waren schockiert“ ++

Und auch der König, so heißt es in der „Sun“ sei „zutiefst betrübt“. Insider des Königshauses berichteten gegenüber der Zeitung, dass es für die Mitglieder des Königshauses „ein schrecklicher Start ins Jahr 2025 war“.

Edwards Stiefmutter Tiggy sei für Harry und William wie eine zweite Mutter gewesen, heißt es aus Insider-Kreisen. Besonders nach dem Tod von Lady Diana sei sie für die beiden Jungen da gewesen. Von Royals-Expertin Ingrid Seward heißt es: „Das sind sehr traurige Nachrichten und es kann für die königliche Familie kein einfacher Start ins neue Jahr sein. (…) Besonders William und Harry standen Tiggy und ihrer Familie immer sehr nahe und sie waren mit Ed befreundet. Das wird ein tragischer Schlag sein.“