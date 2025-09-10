Royaler Paukenschlag: William & Kate überraschen mit Entscheidung

Royaler Paukenschlag bei William und Kate! Das Thronfolger-Paar hat eine wichtige Personalentscheidung geschaffen. Diese sorgt für frischen Wind im Palast. Ab Februar 2026 übernimmt Sarah Rose das Zepter als neue Geschäftsführerin der Royal Foundation, wie auf der offiziellen Homepage zu lesen ist.

Die Stiftung von William und Kate gilt als Herzstück ihres Engagements. Hier setzen sie ihre Visionen um und widmen sich den großen Problemen unserer Gesellschaft. Von Obdachlosigkeit über Artenschutz bis hin zu Kinderförderung. Damit diese Arbeit auch in Zukunft reibungslos läuft, musste eine Neubesetzung her.

William & Kate verkünden überraschende Änderung bei ihrer Stiftung

Dabei fiel die Wahl auf eine echte Medienfrau. Sarah Rose kommt direkt von Paramount, wo sie zuletzt Präsidentin von Channel 5 und Regionalleiterin für ganz Großbritannien war. Über 30 Jahre Erfahrung im TV-Business bringt sie mit – nun wechselt sie vom Bildschirm hinter die royalen Kulissen.

In einem offiziellen Statement schwärmt das Ehepaar: „Wir freuen uns darauf, Sarah bei der Royal Foundation willkommen zu heißen und mit ihr an einigen der Themen zu arbeiten, die uns am meisten am Herzen liegen.“ Gleichzeitig bedanken sich William und Kate bei der bisherigen Chefin Amanda Berry.

Weiter heißt es: „Wir sind ihr sehr dankbar und freuen uns, dass sie in ihrer neuen Rolle als Global Partnerships Ambassador weiterhin mit uns zusammenarbeiten wird.“ Klingt nach weniger Stress, aber jeder Menge Einfluss.

Auch Sarah Rose selbst ist voller Euphorie: „Ich fühle mich geehrt, der Royal Foundation beizutreten. (…) Nach 30 Jahren im Rundfunk freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihren Königlichen Hoheiten und darauf, die Stiftung bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen.“

Mit der Personalentscheidung stellen William und Kate ihre Stiftung zukunftssicher auf.