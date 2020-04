Prinz William: Aus und vorbei! Kate Middletons Mann wird nicht ...

Traurige Nachricht für Prinz William!

Das Coronavirus hat auch das Vereinigte Königreich fest im Griff. Tausende Menschen in Großbritannien kämpfen gegen die gefährliche Krankheit. Klar, dass da auch Prinz William nicht tatenlos zusehen wollte. Schließlich war auch sein Vater Prinz Charles (71) infiziert.

Doch jetzt scheint der Traum des Prinzen zu platzen.

Prinz William: Traurige Gewissheit für den Herzog!

Wie die britische „Sun“ berichtet, wollte William in seine alte Funktion als Militär-Pilot zurückkehren. An vorderster Front wollte der Prinz gegen das Coronavirus kämpfen.

Prinz William: Sein Kampf gegen Corona scheint zu platzen. Foto: imago images

Bis 2017 war der Mann von Kate Middleton als Pilot tätig, flog medizinisches Equipment in Einsatzgebiete. Er mochte den Job sehr und soll insgeheim davon träumen, irgendwann ins Cockpit zurückzukehren. Die Corona-Krise schien die perfekte Gelegenheit dafür zu sein.

Rückkehr ins Cockpit scheint ausgeschlossen

Prinz William zeigt seinem Sohn einen Helikopter. Foto: imago images / Matrix

Doch aus Williams militärischem Comeback wird wohl nichts. Wie eine Insiderin dem „Daily Express“ erklärt, wird der Prinz zu Hause gebraucht.

Denn: William ist derzeit der einzige britische Royal, der arbeitsfähig ist. Seine Großmutter Queen Elizabeth und sein Vater Prinz Charles sind wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne.

So scheint Williams Rückkehr ins Cockpit (vorerst) ein Traum zu bleiben.

Das ist Prinz William:

geboren am 21. Juni 1982 in London

sein vollständiger Name lautet William Arthur Philip Louis

er ist der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36)

er steht auf Rang zwei der britischen Thronfolge hinter seinem Vater

2011 heiratete er seine langjährige Freundin Catherine „Kate“ Middleton

die beiden haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

Queen Elizabeth wendet sich an ihr Volk

Auch Williams Großmutter Queen Elizabeth zeigt sich in der schweren Krise betroffen. Wegen des Coronavirus hielt die Monarchin eine seltene Fernsehansprache an ihr Volk. Sie richtete sich von Windsor Castle aus an die Bürger des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth und machte ihnen Mut. Hier mehr dazu>>>

Boris Johnson im Krankenhaus

Der englische Premierminister Boris Johnson ist ebenfalls an Covid-19 erkrankt. Am Sonntag musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Alle Infos liest du im unserem Corona-Newsblog >>>