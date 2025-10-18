Palast erhält irre Anfrage – Prinz William & Kate werden deutlich

Prinz Louis hätte fast einen Mega-Job bekommen! Doch seine Eltern, Prinz William und Prinzessin Kate, bremsten den royalen Nachwuchs aus. Ein ungewöhnliches Angebot flatterte ins Haus. Louis sollte Schirmherr der World Conker Championships (Anm. d. Red. Weltmeisterschaft im Kastanienkampf) werden.

Der 7-jährige Louis hätte als Schirmherr erstmals offizielle Aufgaben übernommen. Doch daraus wird erstmal nichts. Was ist der Grund dafür?

Prinz William: Louis hat ein besonderes Faible

Ein Sprecher des Palastes erklärte mit einem Augenzwinkern: „Wir wissen die Einladung sehr zu schätzen, aber derzeit conkertriert sich Prinz Louis ganz auf seine Studien.“ Natürlich war „konzentriert“ gemeint.

Kate verriet vor einiger Zeit, dass Louis ein echter Kastanien-Fan ist. „Wir finden immer wieder Kastanien in Schränken, in seinem Bett – überall Kastanien“, sagte sie nach „Bunte“-Informationen. Sogar seine Spielzeug-Lkws belädt Louis mit den glänzenden Herbstboten. Vielleicht sehen wir Prinz William ja bald mit seinem Sohn bei der Conkers-WM!

Dort ginge es für Louis hoch her. Im letzten Jahr gab es bei der WM nämlich einen handfesten Skandal. Dem Gewinner wurde Betrug vorgeworfen. Er soll eine Kastanie aus Stahl benutzt haben. Eine Untersuchung entlastete ihn laut der „BBC“ aber später. Prinz William wird das sicher genau beobachten!