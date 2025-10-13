Prinz William verrät – DAS verbieten er und Kate ihren drei Kindern

Normalerweise hält sich Prinz William mit privaten Einblicken weitestgehend zurück. Doch erst kürzlich konnten sich Royal-Anhänger über brisante Details aus dem Alltagsleben der fünfköpfigen Familie freuen.

In der Apple-TV+-Serie „The Reluctant Traveler“ gibt Prinz William an der Seite von Gastgeber, Schauspieler- und Comedian Eugene Levy, spannende Einblicke in den Familienalltag und enthüllt klare Regeln.

So erziehen Prinz William und Kate ihre Kinder

Smartphones rund um die Uhr für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis? Fehlanzeige. Prinz William erklärt laut „The Sun“: „Keines unserer Kinder hat ein Handy, da sind wir sehr strikt.“

++ auch für dich interessant: „Entschuldigung“: Als Witwe spricht, kann Prinz William nicht mehr ++

Für ihn und Kate Middleton ist das keine spontane Entscheidung, sondern Teil einer klaren Erziehungsstrategie. Die Kinder sollen vielmehr Zeit miteinander verbringen und sich zusammen unterhalten

Wie „The Independent“ berichtet, setzt Kate schon seit Langem auf klare Grenzen bei der Bildschirmzeit. Die Kinder verbringen ihre Zeit lieber draußen, beispielweise beim Sport, auf dem Trampolin oder beim Musizieren.

Der Thronfolger blickt auf seine Kindheit zurück

Prinz William erklärt laut „The Sun“: „Ich möchte einfach nur das Beste für meine Kinder tun – aber ich weiß, dass Drama und Stress in jungen Jahren einen wirklich beeinflussen, wenn man älter wird.“

Seine Worte wirken ehrlich und ein wenig verletzlich – geprägt von den Erfahrungen seiner eigenen Kindheit. Die Scheidung seiner Eltern, König Charles und Prinzessin Diana, hat Spuren hinterlassen. Er sagt offen, dass er versucht, die Fehler seiner Eltern zu vermeiden.

Schlussendlich kann sich der Thronfolger jedoch ein Schmunzeln nicht verkneifen. Er fügt humorvoll über das turbulente Alltagsleben seiner Kinder laut „The Independent“ hinzu: „Soweit ich das beurteilen kann, springen sie meistens nur herum und prügeln einander.“ Es sind private Einblicke und Worte, die den 43-Jährigen ganz nahbar und authentisch machen.