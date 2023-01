Prinz William und Co: Nach Harry-Skandal ist Experte sicher – „Die Royal Familie hat einen Spielplan“

Am 5. Januar 2023 war ein rabenschwarzer Tag für die Royals-Familie um Prinz William, Kate Middleton und Co. An dem Tag konnten einige Fans bereits die Autobiografie von Prinz Harry zum ersten Mal lesen. Eigentlich war der 10. Januar der offizielle Erscheinungstermin von „Spare“, doch eine spanische Buchhandlung verkaufte die Exemplare versehentlich bereits Tage vorher. Danach ging alles Schlag auf Schlag.

Prinz Harry erzählt in seinem Buch ausführliche Details aus dem Leben der Royals – auch Dinge, die die Öffentlichkeit wohl niemals erfahren sollte. Ein großer Skandal! Seither herrscht absolute Funkstille zwischen dem ohnehin schon auf Distanz gegangenen britischen Königshaus und Prinz Harry.

Ein Experte ist sich sicher: Die Royals-Familie verfolgt einen klaren Plan.

Prinz William: Experte sicher – DARUM schweigt die Royals-Familie zu Harry

Weder sein Vater König Charles III. noch sein ältester Sohn, Thronfolger Prinz William, haben sich bisher über die Aussagen von Harry öffentlich geäußert. Auch auf Events der letzten Tage gab es beim Namen Harry nicht einmal ein Augenzucken bei Prinz William, Kate Middleton und Co.

Und auch das TV-Interview im Januar, das Prinz Harry gab, steuerte nicht gerade einer Versöhnung entgegen. Ob die Wogen jemals wieder geglättet werden können?

Edward Coram-James, PR-, Reputations- und Krisenmanagement-Experte, geht davon aus, dass das alles einen guten Grund hat. „Was sollte die königliche Familie als Reaktion auf diese Behauptungen tun? Mit einem Wort: nichts. Sie haben Scheuklappen vorgezogen“, so der Experte gegenüber dem britischen „Express“.

Prinz William: Experte glaubt an einen ganz bewussten Spielplan

„Der größte Fehler, den sie machen könnten, wäre, auf die Anschuldigungen zu reagieren. Diese Anschuldigungen sind einfach nicht ernst genug, um zu rechtfertigen, dass sie gegen ihren lang gehegten Schweigekodex verstoßen.“ Coram-James erklärt, dass das Brechen des Schweigens Schuld bedeuten würde. Er geht davon aus, dass die königliche Familie „einen Spielplan“ hatte, im Gegensatz zu den Sussexes Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle. Ihr Spielplan wiederum sei schlecht durchdacht gewesen.

Die Royals-Familie sitzt die Schlagzeilen um sie nun also aus. Nach Ansicht des Experten ein guter „Spielplan“, wie er ihre Nicht-Reaktion nennt. „Die königliche Familie weiß, dass alles bald vorbei sein wird, wenn der Nachrichtenzyklus weitergeht und die heutigen Nachrichten ein alter Hut werden.“

Mehr Newsthemen:

Nur der Schmerz im Herzen von Prinz Harry, Prinz William und dem Rest der Familie wird so schnell sicher nicht vorübergehen.