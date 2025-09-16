Alle Jahre wieder – darum verärgern Prinz William und Kate ihre Nachbarn

Prinz William und Prinzessin Kate sind Publikumslieblinge. Eigentlich genießen sie überall große Sympathien. Doch nun sorgt das royale Paar ausgerechnet bei den eigenen Nachbarn für Unmut.

Der Grund ist ein geplanter Mode-Event direkt am Kensington-Palast. Im Gespräch ist ein großes Festzelt, in dem Models die neue Burberry-Kollektion zeigen sollen. Das Zelt soll an der Straße stehen, die direkt an den Palastgarten grenzt.

Prinz William und Kate Middleton sorgen für Unmut bei Nachbarn

William und Kate wohnen seit 2022 zwar nicht mehr privat im Palast. Ihre Büros befinden sich aber weiterhin auf dem Gelände. Und genau das bringt nun Ärger. Denn die Nachbarn von Perks Field, einer exklusiven Wohngegend in London, haben genug. Das Viertel ist auch als „Billionaires’ Row“ bekannt. Die Bewohner wehren sich nun lautstark gegen die Pläne. Sie wollen keine öffentliche Veranstaltung in ihrer direkten Nachbarschaft.

Die „Daily Mail“ berichtet: Burberry will seine Show tatsächlich im privaten Garten von William und Kate austragen. Und genau das passt den Anwohnern gar nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass das Luxuslabel dort seine Bühne aufbaut. Bereits 2014, 2015 und 2016 nutzte Burberry den Palastgarten für legendäre Runway-Shows. Schon damals gab es Beschwerden. Nun fürchten die Nachbarn eine zunehmende Kommerzialisierung des Geländes.

Ihre Sorgen sind klar: mehr Müll, mehr Verkehr, mehr Lärm. Für die feine Gegend wäre das ein echter Störfaktor. Manche sprechen bereits von einer „Belästigung“.

