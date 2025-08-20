Es ist raus! Prinz William und Kate Middleton werden es niemals tun

Es ist ein großer Schritt für Kate Middleton und Prinz William. Das royale Paar plant, mitsamt den drei gemeinsamen Kindern umzuziehen. Vom Adelaide Cottage in Windsor, wo Kate und William seit 2022 wohnen, soll es ins Anwesen Forest Lodge im Windsor Great Park gehen. Das georgianische Gebäude ist 300 Jahre alt und wird also das neue Zuhause der Royals.

Und damit einher wird laut Medienberichten auch bekannt, auf was der zukünftige König und seine Frau wahrscheinlich verzichten werden.

Prinz William und Kate Middleton machen es nie

Nach Angaben der „Daily Mail“ werden Kate und William wohl niemals in den Buckingham Palast einziehen, und das, obwohl es schon seit 1837 Tradition ist, dass der britische Monarch in eben diesem Palast wohnt.

Doch durch den bevorstehenden Umzug sieht es nicht danach aus, als hätte das Paar vor, dort irgendwann zu leben, wie es einst Königin Elizabeth II. tat. Auch ihr Sohn König Charles III. hat sich gegen den Buckingham Palast entschlossen und lebt mit Camilla stattdessen in Clarence House.

Ein Insider verriet der „Daily Mail“ nun, dass auch Prinz William die Entscheidung getroffen habe, in Forest Lodge wohnen zu bleiben – auch nach der Krönung, die irgendwann ansteht. Und noch eine Sache soll sich laut Insider nicht für das royale Paar ändern, sobald die beiden die Krone innehaben: „Sie wollen weiterhin die Kinder zur Schule bringen, auch wenn sie König und Königin sind.“

Prinz William und Kate: Neues Haus für neue Erinnerungen

Das neue Haus soll nun ein neues Kapitel für die Familie sein. „Sie freuen sich darauf, in ihrem neuen Zuhause viele schöne Erinnerungen zu schaffen und einige der unglücklicheren hinter sich zu lassen“, erzählt der Insider weiter. Zu Letzteren zählt sicher auch Kate Middletons Krebsdiagnose, die sie Anfang 2024 erhielt und die sie weitestgehend dazu zwang, sich monatelang aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Das gehört mittlerweile der Vergangenheit an und einem geplanten Umzug für Ende 2025 sollte nichts mehr im Wege stehen…