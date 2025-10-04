Für die britische Königsfamilie war das vergangene Jahr kein einfaches. Sowohl König Charles als auch Prinzessin Kate machten ihre Krebsdiagnosen öffentlich. In dieser Zeit trat vor allem einer verstärkt in den Vordergrund: Prinz William. Der Thronfolger übernahm nicht nur mehr offizielle Termine, sondern war auch als Ehemann und Vater besonders gefordert.

Nun hat William in einem Interview offen über die vergangenen Monate gesprochen und ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau gegeben.

Prinz William findet emotionale Worte – es geht um Kates Gesundheit

In der Apple-TV+-Serie „The Reluctant Traveller“ führte der Prinz von Wales den Komiker Eugene Levy durch Schloss Windsor, wie die „Sun“ schreibt. William machte dabei deutlich, dass ihn der private Druck stärker belaste als seine royalen Pflichten. Doch die Dinge mit seiner Frau Kate und seinem Vater König Charles liefen derzeit „gut“ und „alles in die richtige Richtung“.

Im Gespräch ging William auch auf die Krebserkrankungen seiner Frau und seines Vaters ein und erklärte: „Alles läuft gut. Alles läuft gut, das sind alles gute Nachrichten. Aber ich würde sagen, 2024 war das härteste Jahr, das ich je hatte.“

Prinz William stellt Familie über alles

Prinz William betonte weiter: „Es ist wichtig, dass sich meine Familie beschützt fühlt und den Freiraum hat, viele der Dinge zu verarbeiten, die im letzten Jahr passiert sind. Und es war schwierig, das zu erreichen und gleichzeitig mit der Arbeit weiterzumachen.“

Trotz der Belastung zeigt sich der zukünftige Monarch optimistisch: „Aber wissen Sie, wir alle stehen vor Herausforderungen und es ist wichtig, weiterzumachen.“ Besonders erfreulich sei für ihn, dass Kate sich nun in Remission befinde. Auch über den familiären Zusammenhalt sprach der Prinz offen: „Wir sind eine sehr offene Familie, also sprechen wir über Dinge, die uns stören und die uns Sorgen bereiten.“

Kate hatte ihre Krebsdiagnose vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht. In der Folge zog sie sich über Monate aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile befindet sie sich in Remission und nimmt wieder Termine wahr.