Ex-Mitarbeiter verrät: Hinter den Kulissen zeigt Prinz William sein wahres Gesicht

Prinz William befindet sich derzeit auf einer wichtigen royalen Dienstreise. Ziel seiner fünftägigen Tour ist Rio de Janeiro. Dort wird der Thronfolger an der Verleihung des „Earthshot Prize“ teilnehmen. Die Umweltinitiative liegt dem zukünftigen Monarchen besonders am Herzen.

Ein ehemaliger enger Mitarbeiter hat nun gegenüber dem „Hello!“-Magazin enthüllt, wie intensiv sich der Prinz jenseits der Kameras engagiert. Jason Knauf, langjähriger Berater und inzwischen Geschäftsführer der Initiative, beschreibt William als leidenschaftlichen Visionär: „Ich arbeite mit Prinz William an einem wichtigen Projekt und hinter den Kulissen zeigt er sein wahres Gesicht.“

Prinz William zeigt sich engagiert

Der „Earthshot Prize“, den William 2020 ins Leben rief, ehrt jedes Jahr fünf innovative Lösungen zur „Reparatur“ des Planeten. Jeder der Gewinner erhält eine Million Pfund, um seine Ideen umzusetzen.

Knauf erklärt, wie sehr William sich persönlich einbringt: „Er telefoniert, nimmt an Besprechungen teil und überlegt ständig, wie er neue Möglichkeiten für unsere Finalisten schaffen kann. Er unterstützt ihre Führungsqualitäten und Ideen mit Begeisterung und konzentriert sich sehr darauf, wie wir alle noch mehr erreichen können.“

Prinz William enthüllt die Motivation hinter dem Earthshot-Preis

Für William ist der Einsatz für die Umwelt auch eine Herzensangelegenheit als Vater von drei Kindern. Immer wieder betont er, wie wichtig es sei, seinen Kindern durch entschlossenes Handeln „jetzt ein Gefühl der Hoffnung für die Zukunft“ zu vermitteln.

„Dieses Jahrzehnt ist entscheidend. Es ist ein Zeitfenster, in dem wir noch handeln können, und weil Prinz William daran glaubt, dass es eine große menschliche Erfolgsgeschichte werden kann, geht er die Sache mit Dringlichkeit und Optimismus an“, so Knauf weiter.

Bei der bevorstehenden Preisverleihung wird William die Finalisten persönlich beglückwünschen und sie, so Knauf, dazu ermutigen, „noch ehrgeiziger zu sein.“