Prinz William taucht plötzlich in TV-Show auf – Zuschauer trauen ihren Augen kaum

Prinz William ist dafür bekannt, bei offiziellen Terminen immer eine gute Figur zu machen. Doch am Dienstag (11. November) überraschte der britische Thronfolger seine Fans auf eine völlig unerwartete Weise. Statt auf einem offiziellen Termin tauchte William plötzlich in einer amerikanischen TV-Show auf, wie die „Daily Mail“ berichtet.

In der Sendung „Dancing with the Stars“ sorgte William für einen Gastauftritt und das ohne selbst die Tanzfläche zu betreten. Stattdessen wandte er sich direkt an einen sichtlich überraschten Teilnehmer, der wohl kaum mit einer royalen Videobotschaft gerechnet hatte.

Prinz William taucht plötzlich in TV-Show auf

Der britische Thronfolger war in der Sendung zu sehen, um den australischen TV-Star Robert Irwin zu unterstützen. Prinz William verblüffte Medienberichten zufolge das Publikum, als er per Video-Chat mit Irwin und dessen Tanzpartnerin Witney Carson plauderte.

Auch Robert Irwin zeigte sich überrascht von der royalen Botschaft. Der TV-Liebling und Naturschützer fragte William, wie es in Rio gewesen sei und bezog sich dabei auf die Earthshot-Prize-Zeremonie, die am 5. November in Brasilien stattfand. Prinz William erwiderte: „Er habe ihn vermisst” und wünschte Robert Irwin anschließend viel Glück für die Sendung.

Prinz Williams Worte zeigten Wirkung

„Leute, ihr habt wirklich gute Chancen, zu gewinnen”, so Prinz William während des Videoanrufs, der vor dem Auftritt des Tanzduos gezeigt wurde. Und die motivierenden Worte zeigten scheinbar Wirkung: Irwin und seine Tanzpartnerin Witney Carson erzielten am Ende die höchste Punktzahl des Abends und sicherten sich damit ihren Platz im Halbfinale.

Die Fans reagierten begeistert auf den überraschenden Gastauftritt. „Prinz William bei ‚DWTS‘ stand nicht auf meiner Bingo-Karte. Ziemlich cool!”, schrieb ein Zuschauer auf X. „Das ist wirklich verrückt”, hieß es in einem TikTok-Video zu Williams Auftritt.