Prinz William muss sich heikler Frage stellen: Und lenkt direkt ab

Prinz William reiste Anfang November 2025 nach Brasilien, um beim großen Finale seines „Earthshot Prize“ aufzutreten. Der britische Thronfolger präsentierte eine dreitägige Veranstaltung, die komplett dem Klimaschutz gewidmet war. Doch trotz einer unangenehmen Überraschung ließ sich Prinz William nicht aus der Reserve locken.

Die bekannte „CNN“-Reporterin Christiane Amanpour nutzte ein Live-Interview, um Prinz William zu aktuellen Skandalen im Königshaus zu befragen. Die britische Boulevardzeitung „Daily Express“ berichtet, dass Amanpour zunächst auf ein früheres Interview zurückgriff, in dem William über familiäre Veränderungen gesprochen hatte. Dann kam die entscheidende Frage: „Angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit eine Menge Veränderungen in Ihrer eigenen Familie gegeben hat, erzählen Sie doch ein bisschen was darüber. Wo sehen Sie die Veränderung, was muss Ihrer Meinung nach geschehen?“

Prinz William kontert souverän

Prinz William ließ sich jedoch nicht provozieren. Wie der „Daily Record“ schreibt, lenkte er das Gespräch geschickt auf sein Herzensprojekt zurück. „Ich denke, der Earthshot Prize ist ein klassisches Beispiel für Veränderung. Anstatt darüber zu reden, handeln wir, und das ist es, was ich will“, erklärte er.

Er setzte noch einen subtilen Seitenhieb hinterher: „Deshalb möchte ich mich mit Menschen umgeben, die etwas verändern und Gutes in der Welt tun wollen.“ Das Publikum reagierte prompt mit Applaus.

Prinz William gibt emotionale Vision

Auf Social Media zeigten sich Nutzer beeindruckt. „Sie dachte, sie könnte Prinz William mit einer Frage, die auf all die königlichen Skandale und Familiendramen anspielt, aus der Reserve locken. Aber sie merkte schnell – er spielte dieses Spiel nicht mit“, schreibt ein User auf X.

Seine Antwort endete mit einem emotionalen Blick in die Zukunft: „Es ist wirklich wichtig, dass man eine Führung und eine Vision bietet, dass gute Dinge kommen werden, und dass nicht alles negativ ist. Besonders für meine Kinder ist es wichtig zu wissen, dass der Planet in einem gesünderen, besseren Zustand sein wird, wegen der brillanten Menschen in diesem Raum. Das ist etwas, das ich ihnen gerne erzähle, wenn sie ins Bett gehen.“

Die Nutzer auf X fassten Williams Auftritt treffend zusammen: „Das ist die Haltung eines Staatsmannes. Eines Anführers.“ Prinz William bewies damit erneut, dass er nicht nur royaler Thronfolger ist, sondern auch ein Staatsmann, der klare Werte vermittelt und auf Krisen souverän reagiert.