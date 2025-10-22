„Keine Extrawurst“: William und Kate zahlen 17.000 Euro Miete an Charles

Das Leben als Royal mag zwar luxuriös sein, aber günstig ist es in keinem Fall. Denn auch in den britischen Reihen muss Geld für die Unterkunft aufgebracht werden. Prinz William und Ehefrau Kate zahlen bereits seit Jahren brav Miete an König Charles.

Aktuell stecken William und Kate mitten im Umzug in ihr neues Zuhause, die Forest Lodge. Für das Anwesen wird das Paar laut einem Bericht von „Hello!“ monatlich 15.000 Pfund – umgerechnet rund 17.000 Euro – an den Royal Estate zahlen.

William und Kate zahlen Miete an Charles

„William und Kate haben darauf bestanden, dass sie Miete zahlen. Genau wie alle anderen Mieter des Crown Estates. Es ist wichtig für das Ansehen der Krone, dass es selbst für Thronfolger William keine Extrawürste gibt“, erklärte ein Insider gegenüber „Bild.“

Während William und Kate also auf Transparenz und Fairness achten, scheint ein anderes Mitglied der Königsfamilie deutlich weniger finanzielle Disziplin zu zeigen. Skandal-Prinz Andrew ruht sich lieber auf den Kosten der Royals aus.

Prinz Andrew hat 22 Jahre keine Miete bezahlt

Der in Ungnade gefallene Bruder von König Charles lebt seit Jahren nahezu mietfrei in der prunkvollen Royal Lodge in Windsor. Berichten zufolge darf er weiter auf dem Anwesen wohnen bleiben. Und das, obwohl Andrew am Freitag, 17. Oktober, bekanntgab, seine verbliebenen royalen Titel niederzulegen. Grund dafür soll ein Streit zwischen Prinz William und König Charles gewesen sein, der diese Entscheidung beeinflusst habe.

++ auch interessant: Prinz William hautnah dabei bei den Lebensrettern – „Enge Verbindung“ ++

Wie das britische Nachrichtenportal „Mirror“ berichtet, hat Prinz Andrew seit 22 Jahren keine Miete für die Royal Lodge gezahlt. 2003 unterzeichnete er einen langfristigen Pachtvertrag über das 31-Zimmer-Anwesen mit eigenem Swimmingpool. Dafür zahlte er damals einmalig eine Million Pfund. Diese Summe sichert seinen Mietvertrag bis ins Jahr 2078 ab.

Mehr Themen und News:

Trotz der massiven öffentlichen Kritik und seiner Verstrickung in den Missbrauchsskandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) darf Andrew somit vorerst bleiben. König Charles hat kaum rechtliche Handhabe. Eine Klausel im Pachtvertrag bindet ihm in dieser Angelegenheit die Hände.