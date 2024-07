Prinz William: Traurige Nachricht – er wird persönlich

Es war ein dramatisches Finale mit einem noch dramatischeren Ende. Mit 2:1 setzte sich Spanien im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen England durch. Am Ende, so kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, setzte sich das beste Team des Turniers verdientermaßen die Krone auf. Dennoch war die Traurigkeit in England groß: auch bei Thronfolger Prinz William.

Am Dienstag folgte dann der nächste Schock für die Fans der Three Lions: Trainer Gareth Southgate trat von seinem Amt als Nationaltrainer zurück. „Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu managen. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe alles gegeben“, ließ Southgate verlautbaren. Und weiter: „Aber es ist Zeit für einen Wechsel, für ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer.“ Ein schwerer Schlag für Prinz William und das ganze Land.

Prinz William bedankt sich bei Gareth Southgate

Kurz nach dem Statement bedankte sich der Mann von Kate Middleton via Instagram bei Southgate, lobte den Coach in höchsten Tönen in einer sehr persönlichen Nachricht: „Gareth, ich möchte dir danken – nicht als Präsident der FA, sondern als Fan von England. Danke, dass ihr 2024 ein Team geschaffen habt, das Schulter an Schulter mit den Besten der Welt steht. Vielen Dank, dass du Demut, Mitgefühl und wahre Führung unter dem intensivsten Druck und Prüfung gezeigt hast.“

Und weiter: „Du solltest unglaublich stolz auf das sein, was du erreicht hast.“ Worte, die bei den Fans gut ankommen. „Wunderschön ausgedrückt Prinz William. Gareth hat definitiv die Grundlagen für zukünftige Manager gelegt. Er ließ die Nation wieder hoffen und glauben. Seine Arbeit verdient Anerkennung, Respekt und Anerkennung. Danke Gareth.“ Oder: „Danke, Prinz William. Und lieber Gareth, danke für alles. Du und dein Team haben großartige Arbeit geleistet und wir sind alle so stolz auf euch.“