Prinz William feiert die Earthshot-Gala in Rio – und holt diese Mega-Stars an seine Seite!

Wenn Prinz William (43) ruft, lassen sich die Stars nicht zweimal bitten! In diesem Jahr steigt sein glamouröses Umwelt-Event „The Earthshot Prize“ erstmals in Südamerika, genauer gesagt in Rio de Janeiro, Brasilien. Und die Gästeliste lässt Staunen!

An der Seite des britischen Thronfolgers (43) werden am 5. November zahlreiche Hollywood-Größen und Musikstars erwartet. Darunter Matthew McConaughey (55) und Pop-Ikone Kylie Minogue (57). Auch Popstar Shawn Mendes (27) soll mit einem Auftritt ordentlich für Stimmung sorgen.

Prinz William: Diese Stars stehen in den Startlöchern

Zum mittlerweile fünften Mal ehrt William mit seinem Preis fünf Projekte, die den Planeten schützen und Zukunft neu denken. Insgesamt winken 1,3 Millionen Dollar Preisgeld für die Gewinner. Im Fokus stehen Ideen für Klimaschutz, nachhaltige Energie und Artenerhalt. Dabei hat sogar Hollywood-Star McConaughey den offiziellen Trailer zur Verleihung gesprochen. Mit seiner markanten Stimme sagt er darin: „Wenn es um viel geht, erheben sich die Helden.“

Auch Kylie Minogue ist Feuer und Flamme. In einer Erklärung schwärmt sie: „Brasilien – ich komme zurück. Es ist ein Privileg und eine Ehre, Teil des Earthshot Prize in Rio zu sein, auf der Bühne mit den Menschen und den Ideen, die unseren Planeten retten könnten.“

Das Staraufgebot kann sich sehen lassen! Musiklegende Gilberto Gil (83) tritt gemeinsam mit der Grammy-nominierten Anitta (32) auf. Durch den Abend führt der beliebte Radiomoderator Luciano Huck und Fußballstar Cafu soll ebenfalls über den grünen Teppich schreiten.

Aber das war noch nicht alles. Supermodel Gisele Bündchen (45) wurde erst kürzlich in den exklusiven Rat des Earthshot Prize berufen. Dort sitzt sie jetzt neben Königin Rania von Jordanien (55), Hollywood-Star Cate Blanchett (56) und Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer (29).