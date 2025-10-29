Prinz William: Titel-Entzug für Beatrice und Eugenie? Adelsexperte spricht Klartext!

Es herrscht Eiszeit im Palast! Zwischen Prinz William (43) und seinem Onkel Andrew (65) ist schon länger nicht gut Kirschen essen. Hintergrund: Andrews Weigerung, die Royal Lodge in Windsor zu verlassen. Jetzt soll William deutlich geworden sein – und dabei auch Andrews Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) ins Spiel gebracht haben.

Laut Journalistin Emily Maitlis, die schon 2019 das berüchtigte BBC-Interview mit Andrew führte, soll William seinen Cousinen bei einem Treffen ordentlich ins Gewissen geredet haben. In ihrem Podcast „The News Agent“ behauptet sie: „Es wurde gesagt: Ihr müsst helfen, dass euer Vater auszieht, sonst überprüfen wir die Gültigkeit eurer Titel.“ Autsch!

Adelsexperte Begasse: „William mag seine Cousinen“

Eine Ansage, die sitzt. Für Adelsexperte Michael Begasse ist die Situation glasklar: „William mag seine Cousinen sehr, braucht sie künftig für die Krone. Er hat massive Personal-probleme als künftiger König und versucht, die beiden Prinzessinnen für sich zu gewinnen. Sie haben Einfluss auf ihren Vater Andrew – für den die Zeit im royalen Kreis definitiv und endgültig abgelaufen ist. Und das wissen auch seine Töchter“, erklärt er uns.

Doch war das nun eine Drohung von William? Begasse findet: „Ich würde nicht von Erpressung sprechen, sondern von einer freundlichen, aber bestimmten Einflussnahme – einem Appell ans Gewissen der jungen Mütter.“ Der Druck wächst. Der Streit um ihren Vater, der wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein viele royale Ämter verlor, belastet das Image der Monarchie weiter.

Andrew lebt seit Jahren mit seiner Ex-Frau Sarah „Fergie“ Ferguson (66) in der Royal Lodge. Laut Insidern weigert er sich, das Anwesen zu räumen, obwohl König Charles (76) und Prinz William eine Neuregelung der Wohnsitze anstreben. Andrew soll sich zwar gesprächsbereit zeigen, fordert aber Ersatzunterkünfte auf dem Gelände.

Doch wie realistisch ist, dass William den Prinzessinnen tatsächlich ihre Titel entziehen könnte? Begasse klärt auf: „Den Prinzessinnen-Titel kann William ihnen gar nicht nehmen, das ginge nur mit einem Mehrheitsbeschluss des Unterhauses, genau wie bei Prinz Andrew! Da konnte der König ihm nur den Herzog wegnehmen, der kein Geburts- sondern ein royaler (verliehener) Ehrentitel ist.“