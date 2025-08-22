Prinz William: DAS haben weder Elizabeth noch Charles gewagt

Prinz Andrew (45) sitzt auf einem Pulverfass. Und das Streichholz heißt William (43)! Denn der zukünftige König soll ganz eigene Pläne mit dem ungeliebten Onkel haben, wie „Radar Online“ berichtet. Und die klingen nach royaler Vollstreckung.

William will die Monarchie aufräumen. Sein Wunsch? Ein straffer Hofstaat mit klaren Regeln. Und mittendrin steckt Andrew, der ewige Problem-Prinz. Seit Jahren klebt der Epstein-Skandal wie Pech an ihm. Das legendär desaströse BBC-Interview 2019 machte ihn zum Gespött der Nation. Jeder weitere Fehltritt nagelte den Sargdeckel seiner Reputation tiefer zu.

Schickt Prinz William seinen Onkel in die Wüste?

„Die Menschen haben ein Recht zu wissen, dass ihre Monarchie frei von Skandalen ist“, soll Prinz William laut „Radar Online“ im engsten Kreis gesagt haben. Während König Charles (76) Familienprobleme diskret im Privaten löst, plant William laut hochrangigen Palast-Mitarbeitern mit dieser Tradition zu brechen. Parlamentarische Mittel gäbe es: Titel weg, Orden weg, Ehren weg. Selbst Andrews heiß geliebter „Herzog von York“-Titel könnte fallen.

„William ist wesentlich kompromissloser als Charles, wenn es darum geht, den Ruf der Krone zu schützen“, erklärte ein ehemaliger Höfling. Und weiter: „Er weiß ganz genau, welchen Schaden Andrew dem Ansehen der Monarchie zugefügt hat, und er wird nicht zögern, Schritte zu unternehmen, die weder seine Großmutter noch sein Vater gewagt hätten. Sogar Andrews Herzogtum könnte fallen, sobald William König wird.“

Das neue Enthüllungsbuch „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ gießt Öl ins Feuer. Autor Andrew Lownie (64) behauptet, Andrew habe mehrfach fies über Kate abgelästert. Angeblich aus Neid auf ihre Beliebtheit. Für William ein Grund mehr, den Onkel endgültig in die Wüste zu schicken.