Kult-Star aus „Prinz von Bel-Air“ tot – er wurde nur 42 Jahre alt

Große Trauer in Hollywood! Floyd Myers Jr., bekannt aus der Kultserie „Der Prinz von Bel-Air“, ist tot. Der Schauspieler starb mit nur 42 Jahren an einem Herzinfarkt.

Wie seine Mutter gegenüber US-Medien bestätigte, erlitt Floyd Myers Jr. am Mittwochmorgen (29. Oktober) in seinem Haus im US-Bundesstaat Maryland einen Herzinfarkt. Es war nicht der erste. In den vergangenen Jahren hatte der Schauspieler bereits drei Herzinfarkte überlebt. Diesmal kam jede Hilfe zu spät.

Trauer um Floyd Myers Jr. – Schauspieler stirbt mit nur 42 Jahren

Seinen Durchbruch feierte Floyd Myers Jr. Anfang der 90er-Jahre in der Erfolgsserie „Der Prinz von Bel-Air“, in der er die jüngere Version von Will Smith verkörperte. Die Serie machte nicht nur Smith zum Superstar, sondern auch viele seiner Nebendarsteller zu Publikumslieblingen. Für Fans von damals ist der Tod des ehemaligen Kinderstars ein Schock.

Im selben Jahr, 1992, spielte Myers auch in dem Fernsehfilm „The Jacksons: An American Dream“ mit. Dort mimte er den jungen Marlon Jackson – eine Rolle, die ihm in Hollywood erste Anerkennung brachte.

Doch der einstige Kinderstar blieb auf dem Boden. Neben der Schauspielerei setzte er sich sozial ein. Er gründete die Organisation „The Fellaship Men’s Group“, die Männer dazu ermutigen sollte, Verantwortung zu übernehmen, alte Wunden zu heilen und ihr Potenzial zu entfalten.

Privat zeigte sich Floyd Myers Jr. auf Instagram als stolzer Vater von vier Kindern. Seine Familie war sein größter Halt. Schwester Tyree hat inzwischen eine Spendenkampagne gestartet, um die Beerdigungskosten zu decken. Sie beschreibt ihren Bruder als „hingebungsvollen Vater, liebevollen Bruder und Freund“.