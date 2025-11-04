Prinz Harry verkündet Neuigkeit – es wird zu einem brisanten Zeitpunkt öffentlich

Zufall oder gezielter Seitenhieb? Während Prinz William (42) gerade in Brasilien begeistert empfangen wird, sorgt sein Bruder Prinz Harry (40) mit einer eigenen Ankündigung für Aufsehen.

William startete am Montag (3. November) seinen großen Südamerika-Besuch in Rio de Janeiro. Dort stellte er seinen renommierten Earthshot Prize Award vor – erstmals wird die Preisverleihung in Lateinamerika gefeiert. Der Thronfolger wurde auf dem Zuckerhut von jubelnden Fans begrüßt und nahm sogar die Schlüssel zur Stadt entgegen.

Prinz Harry stiehlt Bruder William die Show

„Es ist mir eine Ehre, vor den spannenden Tagen für den Earthshot Prize und United for Wildlife die Schlüssel zur Stadt am berühmten Zuckerhut in Rio de Janeiro zu erhalten. Vielen Dank für den herzlichen Empfang, Bürgermeister Eduardo Paes“, erklärte William in einem Statement, das der Kensington-Palast veröffentlichte.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während William also den Klimaschutz feiert, lenkt Harry den Blick nach Kanada – genau am selben Tag. Der Herzog von Sussex kündigte überraschend eine Reise nach Toronto an. Ein Sprecher von Harry bestätigte: „Diese Woche, während der jährlichen Gedenkzeit, wird Prinz Harry nach Toronto, Kanada, reisen. Dort wird er sich mit Veteranen, Mitgliedern der Streitkräfte und militärischen Wohltätigkeitsorganisationen treffen.“

+++ Wo ist Kate? Prinz William reist alleine nach Rio +++

Der Zeitpunkt dieser Reise sorgt bei Royal-Beobachtern für hochgezogene Augenbrauen. Königshaus-Experte Richard Eden schrieb auf X (ehemals Twitter): „Was für ein Zufall! Am ersten Tag von Prinz Williams wichtigem Besuch in Brasilien kündigt Prinz Harry an, dass er selbst eine Auslandsreise nach Kanada unternimmt.“

Auch Russell Myers, Royal-Experte beim Mirror, wundert sich. Auf X schrieb er: „Prinz Harry hat für diese Woche eine große Reise nach Kanada angekündigt … genau zu dem Zeitpunkt, als sein Bruder Prinz William in Rio de Janeiro zum Start der Earthshot-Woche in Brasilien eintraf.“