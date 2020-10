Prinz Harry und Meghan Markle: So sehr leidet Prinz Philip (99) unter der Schmach

Der Abgang von Prinz Harry und Meghan Markle aus dem britischen Königshaus war eine faustdicke Überraschung Anfang des Jahres!

Besonders getroffen soll der Abgang laut einer Insiderin Prinz Philip (99) haben.

Prinz Harry und Meghan Markle: Abschied aus Königshaus trifft Prinz Philip hart

Wie Prinz Philips Biografin Ingrid Seward in einem Interview mit der Vanity Fair erzählt, habe Prinz Philip Meghan sehr gemocht. Doch nach dem Megxit soll sich seine Einstellung drastisch geändert haben. Er verglich sie zuletzt sogar mit Wallis Simpson, deren Hochzeit mit König Edward VIII 1937 eine große royale Krise einläutete.

„Das Verhalten seines Enkels ist komplett fremd für ihn, entsprechend hat die Beziehung gelitten“, erklärt die Insiderin mit Blick auf dem Abschied von Prinz Harry und Meghan Markle aus dem Königshaus.

Prinz Philip und sein Enkel Harry und dessen Frau Meghan. Er leidet unter der Situation. Foto: imago images / i Images, imago images / Starface

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

Prinz Philip „richtig wütend“

Der 99-Jährige soll sogar „richtig wütend“ über die Entscheidung der beiden gewesen sein. Vor allem die Art und Weise, wie die beiden ihr Ende von „The Firm“ verkündeten, soll dem Oberhaupt der Familie nicht gefallen haben. Denn während die Queen an der Spitze des Staates steht, gilt Prinz Philip als Kopf der Familie. Entsprechend soll ihm laut Ingrid schwer gefallen sein zu akzeptieren, dass sein Ratschlag an die Sussexes für ein Leben in der royalen Familie auf taube Ohren stieß.

Prinz Philip gab maritime Karriere auf, um Monarchie zu dienen

Die Enttäuschung von Prinz Philip ist vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass er sich in einer ähnlichen Situation wie Meghan Markle befand. „Ich denke er ist sehr, sehr enttäuscht, weil er fühlt, dass er seine Marine-Karriere aufgab um an der Seite der Queen zu stehen und der Monarchie zu helfen“, so Biografin Ingrid.

„Und warum kann Meghan nicht auch ihrer Schauspiel-Karriere aufgeben, um ihrem Mann und der Monarchie zu helfen?“ Bereits zu Lady Diana soll Philip gesagt haben, es gehe nicht um eine Beliebtheitswettbewerb, sondern darum gut zusammen zu arbeiten.

„Er kann einfach nicht verstehen, warum Meghan nicht Harry unterstützt und ihm hilft statt unbedingt ihrer eigene Stimme haben zu wollen“, fasst die Biografin im Vanity Fair-Interview zusammen. (ms)