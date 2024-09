Prinz Harry: Verdächtig – alle Zeichen stehen auf seine Rückkehr

Es brodelt in der Gerüchteküche: Will Prinz Harry wirklich nach Großbritannien zurückkehren? Nach über vier Jahren in Kalifornien, fernab des königlichen Trubels, mehren sich nun die Anzeichen, dass der Herzog von Sussex wieder heimische Luft schnuppern möchte.

Fünf Hinweise, warum der Exil-Royal bald wieder nach England zurückkehren könnte…

Prinz Harry verschickt versöhnliche Nachrichten

Harry hat genug von der Glamourwelt Hollywoods. Medien zufolge sucht er Rat bei alten Freunden und Bekannten aus seiner Zeit als arbeitender Royal. Unzufrieden mit den Ratschlägen seiner US-Berater, scheint er neue Wege zu erkunden. „Harry wendet sich von allen möglichen Hollywood-Publizisten ab und sucht Rat bei seinen alten Freunden und Bekannten“, so eine Quelle gegenüber „Mail On Sunday“, „Kurz gesagt, er überdenkt seine Arbeitsweise.“

Dabei soll Harry auch versöhnliche WhatsApp-Nachrichten an alte Freunde verschickt haben. Während ein dauerhafter Umzug nach Großbritannien vermutlich nicht geplant ist, könnte er dennoch häufiger auf der Insel zu sehen sein. „Harry fühlt sich in Kalifornien mehr und mehr isoliert, deshalb hat er sich mit alten Freunden in der Heimat getroffen“, bestätigt eine Quelle laut „The Sun“.

Prinz Harry veröffentlicht keine weiteren Enthüllungen

Die Fehden mit seinen royalen Verwandten, insbesondere König Charles und Prinz William, sind bekannt. Doch es gibt Hoffnungsschimmer: Berichte legen nahe, dass Charles das Kriegsbeil begraben möchte. Ein Zeichen der Annäherung könnte sein, dass Harrys umstrittene Memoiren „Spare“ in ihrer Taschenbuchversion keine neuen Enthüllungen enthalten werden – ein mögliches Friedensangebot?

Schließlich werden normalerweise bei der Veröffentlichung einer Taschenbuchversion eines Sachbuchs zusätzliche Kapitel oder aktualisierte Informationen in das neue Format aufgenommen. Zusätzlich platz Harry keine Promotion für die Taschenbuchausgabe. Ein Freund sagte der „Daily Mail“: „Der Vertrag verpflichtet ihn nicht zur Werbung.“ Die Entscheidung, keine neuen Kapitel hinzuzufügen, könnte als Geste des guten Willens gegenüber seiner Familie gesehen werden.

Last, but not least: Bereits im Februar 2024 gab es Spekulationen, dass Harry bereit wäre, im Falle einer gesundheitlichen Krise der Royals einzuspringen. Angesichts der gesundheitlichen Herausforderungen von König Charles und Prinzessin Kate könnte die Familie enger zusammenrücken. In einem Interview mit einer US-Frühstücksshow gab Harry deutlich zu verstehen, dass er seine Familie „liebe und dankbar“ sei.