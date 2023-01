Prinz Harry: Bitter! DAS hätte er von seiner Familie wohl nicht erwartet

Seitdem Prinz Harry sein Buch „Spare“ herausgebracht und im Anschluss sein TV-Interview ausgestrahlt wurde, reißen die Schlagzeilen über den jüngsten Sohn von König Charles III. nicht ab. Zu viel verrät Harry sowohl im Buch als auch im TV über seine Royals-Familie, zu viele Details kommen dabei ans Licht. Details, die seine Familie nicht gerade positiv dastehen lässt.

Was sich Prinz Harry skurrilerweise mit seinem Buch erhoffte: Die Wogen mit seiner Familie zu glätten. Doch die Realität sieht anders aus.

Prinz Harry: Bittere Reaktion! DAS hätte er nicht erwartet

Laut der britischen Presse warten Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle nur darauf, im Mai zur offiziellen Krönung von König Charles III. eingeladen zu werden, doch Gespräche zur Versöhnung davor sollen abgewiesen worden sein. Eine Quelle verriet gegenüber „The Sun“ sogar: „Es gab keinerlei Gespräche oder Kontakt.“ Soll heißen: Funkstille zwischen den Royals und Prinz Harry.

Dabei betonte er noch im TV-Interview, dass er sich sehr wünsche, sich seinem Bruder Prinz William wieder anzunähern. Dass seine Familie ihn und sein Handeln vielleicht verstehen würde und er sich offene Aussprachen wünsche. Doch von wegen! Nur kurze Zeit später zeigten sich einige Royals-Mitglieder gut gelaunt – wohl eher gute Miene zum bösen Spiel – in der Öffentlichkeit.

Einen Kommentar zu Prinz Harry gab es allerdings nicht. Bis jetzt nicht. Was das Privatleben angeht, haben sich die Royals ohnehin stets bedeckt gehalten. Jetzt zu erfahren, wie Harry öffentlich über einen „Kampf“ mit seinem Bruder William, Streitigkeiten zwischen Meghan und Kate und private Gespräche mit seinem Vater Charles nach dem Tod der Königin und Prinz Philip enthüllt, wollen die Mitglieder im Königshaus einfach nicht tolerieren.

„The Sun“ geht davon aus, dass es in naher Zukunft deshalb keine Versöhnungsgespräche geben wird. Die Royals hätten womöglich Angst, dass das, was sie zu sagen hätten, in einem nächsten Buch erscheinen könnte.