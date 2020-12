Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Prinz Harry will Weihnachtsbaum kaufen: Dann kommt es zu einer irren Verwechslung

Damit hätten die Royals wohl nicht gerechnet: Als Prinz Harry und Meghan Markle in ihrer Wahlheimat Santa Barbara (USA) unterwegs sind, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen, passiert etwas Überraschendes.

Wie „dailymail.com“ berichtet, kam es beim Weihnachtsbaumkauf zu einer merkwürdigen Verwechselung. Prinz Harry soll den Zwischenfall aber mit Humor genommen haben.

Royals: Prinz Harry auf weihnachtlicher Mission – doch dann passiert DAS

Eigentlich sollten die Royals den Weihnachtsbaum-Markt für sich alleine haben, um ungestört shoppen zu können. Doch wie der Zufall es so wollte, hielt sich noch eine andere Familie dort auf.

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

sein Bruder ist der künftige König Prinz William

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

Zuletzt gab es Diskussionen wegen eines Deals mit Netflix

Während Prinz Harry auf der Suche nach dem perfekten Baum so durch die Reihen schlenderte, sprang ihm der kleine Sohn der anderen Familie entgegen. Ohne zu wissen, wer da eigentlich vor ihm stand, soll der kleine Junge Prinz Harry gefragt haben, ob er hier arbeitete. Er hielt den Duke of Sussex wohl für einen Verkäufer.

Der Vorfall soll sich am Dienstag bei dem Händler „Big Wave Dave's Christmas Trees and Pumkin Patch“ in Santa Barbara ereignet haben. James Almageur, ein Mitarbeiter des Markts, soll begeistert gewesen sein, wie sympathisch sich Meghan und Harry gegeben hätten.

