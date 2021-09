Prinz Harry: TV-Moderatorin enthüllt Details über Treffen – „Alkohol sickerte aus jeder Pore“

Um Prinz Harry ist es seit seinem Umzug mit Meghan Markle in die USA relativ ruhig geworden. Nach der Aufregung um den Megxit im März 2020 lebt das Paar zurückgezogen in Los Angeles, genießt dort das Familienleben mit ihren Kindern Archie und Lilibet.

Es gab aber eine Zeit im Leben von Prinz Harry, in der der Sohn von Lady Di alles andere als ruhig war. Eine TV-Moderatorin hat nun Details über ein Interview verraten, das sie mit dem damaligen „Party-Prinzen“ geführt hatte.

Prinz Harry: TV-Moderatorin enthüllt Details über Treffen in der Vergangenheit

Prinz Harry musste in seinem Leben schon einiges durchmachen. Als wäre das Leben bei den Royals in England nicht schon schwer genug, verlor der junge Prinz als kleiner Junge auch noch seine Mutter, Prinzessin Diana.

Heute ist Prinz Harry 37 Jahre alt, mit Meghan Markle verheiratet und selbst Vater – doch dazwischen lagen düstere Zeiten. Wie der Bruder von Prinz William zugab, hatte er in seinen 20er-Jahren ein Alkoholproblem, versuchte damit, den Schmerz über den Tod seiner Mutter zu betäuben.

In der Presse wurde Prinz Harry damals als „Party-Prinz“ bekannt, viele Aufnahmen dokumentieren seine Exzesse. Jetzt reißt auch die US-amerikanische TV-Moderatorin Katie Couric alte Wunden auf, berichtet in ihrer Biografie über ein Treffen mit Prinz Harry – und stellt ihn bloß.

Die „Today“-Journalistin traf den Prinzen am Rande eines Polo-Events in Brasilien zum Interview – dabei roch er angeblich stark nach Zigaretten und Alkohol, der „aus jeder Pore zu sickern“ schien, berichtet die britische „Sun“.

Prinz Harry: Auch Enthüllungen über Prinz Andrew veröffentlicht

Auch über Harrys Onkel, Prinz Andrew, weiß Couric angeblich etwas zu berichten.

So beschreibt sie in ihrer Biografie ein Essen in der New Yorker Villa von Jeffrey Epstein, bei dem auch Prinz Andrew anwesend gewesen sein soll. Das Haus sei voller „gruseliger Kronleuchter und Körperteilkunst“ gewesen, so die „Sun“.

Zwischen Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William sowie dessen Frau Kate Middleton läuft es seit dem Wegzug aus England nicht mehr allzu gut. Jetzt lässt ein Zeichen allerdings die Royals-Fans hoffen.