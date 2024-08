Prinz Harry macht rührendes Geständnis: „Ich war dort glücklich“

Prinz Harry sitzt in Kalifornien und träumt von einem Ort, der ihm mehr bedeutet als jeglicher Palast: Balmoral. Während seine Familie sich im schottischen Idyll versammelt, bleibt der Herzog von Sussex außen vor – und das schmerzt.

Balmoral, das magische Stückchen Erde, wo gelacht, gejagt und gelebt wird, ist für Harry mehr als nur ein Ferienziel. Es ist der Zufluchtsort seiner Kindheit, der Ort, an dem die Welt für einen Moment stillstand. Hier, wo einst die unvergessene Queen Elizabeth ihren letzten Atemzug tat, erlebte Harry Kindheitserinnerungen voller Abenteuer und Freiheit.

Prinz Harry ohne sein Paradies

In seinen Memoiren „Spare“ beschreibt er Balmoral als eine Mischung aus Disney World und einem Druidenhain. Ein Paradies, das er nun nur noch aus der Ferne bewundern kann. „Ich war dort glücklich“, lautet Harrys Fazit. „Ich war immer damit beschäftigt zu fischen, zu schießen, den Hügel hinauf und hinunterzurennen, um irgendetwas am Feng Shui des alten Schlosses zu bemerken“, schreibt er in seinen Memoiren.

Die Erinnerungen an glückliche Tage mit Bruder William verblassen nicht – auch wenn der Bruch mit der Familie tief sitzt. Harrys Sehnsucht nach diesem verlorenen Paradies ist greifbar, und während die Einladung nach Balmoral ausbleibt, bleibt die Hoffnung auf Versöhnung. Der Megxit hat tiefe Wunden hinterlassen, und obwohl König Charles einst einlädt, den Spätsommer in Schottland zu verbringen, bleibt Harry fern.

Doch die Worte der Queen aus dem Januar 2020 hallen noch nach: „Harry, Meghan und Archie werden immer geliebte Mitglieder der Familie bleiben.“ Ob Prinz Harry jemals wieder einen Fuß in Balmoral setzen wird? Vielleicht bringt die Zeit Heilung, und eines Tages kann Harry den schottischen Wind wieder in den Haaren spüren – als geliebter Sohn, Bruder und Teil der königlichen Familie.