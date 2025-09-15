Nach Treffen mit Charles: Prinz Harry pocht auf „die Wahrheit“

Endlich spricht Prinz Harry Klartext! Der britische Rotschopf (41) hat nach seinem seltenen Treffen mit König Charles III. (76) ein Interview gegeben. Dabei sprach er über Familie, Heimat und seine brisanten Memoiren.

Seit dem Rückzug aus der Königsfamilie 2020 leben Harry und Herzogin Meghan (44) mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien. Weit weg von Palast, Krone und royalen Pflichten. Doch nun kehrte der Herzog von Sussex für ein paar Tage nach London zurück.

Prinz Harry spricht Klartext

Im Gespräch mit dem britischen „Guardian“ schwärmt Harry: „Ja, ich habe die Woche genossen. Ich habe Großbritannien immer geliebt und werde es immer lieben. Es war schön, wieder mit den Dingen in Kontakt zu kommen, die mir am Herzen liegen. Ich konnte Zeit mit Menschen verbringen, die ich schon so lange kenne. Es ist schwer, das aus der Ferne zu tun.“

+++ Zu weit gegangen? König Charles’ Worte lassen jeden Vater erschaudern +++

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, wieder mehr Zeit im Vereinigten Königreich zu verbringen, vielleicht sogar mit Meghan und den Kindern, sagt er deutlich: „Ja, das würde ich. Diese Woche hat mich definitiv näher gebracht.“

Und auch zu seinen explosiven Memoiren „Reserve“ nimmt Harry Stellung. Die Kritik, er habe „schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen“, weist er klar zurück: „Ich glaube das nicht. Es war eine schwierige Botschaft, aber ich habe sie bestmöglich übermittelt. Mein Gewissen ist rein.“

Für Harry ist das keine Frage von Sturheit, sondern eine Frage von Prinzipien: „Es geht nicht um Rache, es geht um Rechenschaftspflicht.“

Das Treffen mit Charles dauerte knapp eine Stunde. Zuletzt hatten sich Vater und Sohn im Februar 2024 gesehen, kurz nach der Krebsdiagnose des Königs. Nach seinem Aufenthalt in London reiste Harry direkt weiter in die Ukraine, wo er offizielle Termine wahrnahm. Sein Fazit zum Dauerstreit im Königshaus? „Es kann keine Versöhnung geben, bevor man die Wahrheit kennt.“