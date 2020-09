Prinz Harry: Royals-Fans in Sorge – meint er DAS etwa ernst?!

Passend zu ihrem neuen Lebensabschnitt in den USA müssen sich Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle nun auch mit der anstehenden Präsidentschaftswahl in Amerika befassen.

Während die gebürtige Kalifornierin mitwählen darf, muss sich Prinz Harry auf den Rest der Bevölkerung verlassen, wenn es darum geht, wer in seiner Wahl-Heimat das Sagen haben wird. Doch warum anderen zusehen, wenn man auch selbst mitanpacken könnte? Insider vermuten, dass Prinz Harry noch große Pläne für sein Leben als US-amerikanischer Bürger hege.

Das ist die britische Thronfolge Das ist die britische Thronfolge

Prinz Harry baut sich neues Leben auf: Geht er jetzt in die Politik?

Ist DAS wirklich sein Ernst? Royals-Experten spekulieren derzeit darüber, ob Prinz Harry sich in die US-Politik einmischen möchte. Vom Royal zum Vize-Präsident: Ist das realistisch?

Derzeit ist Prinz Harry noch weit davon entfernt, überhaupt als Bürger an einer Präsidentschaftswahl teilzunehmen. „Bei dieser US-Wahl habe ich nicht die Möglichkeit, abzustimmen“, erklärt der 36-Jährige in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Time“. Zudem verrät er, dass er sich nicht mal in England an den politischen Wahlen beteiligt hat, da die britischen Royals stets unpolitisch bleiben müssen.

--------------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

--------------------

Prinz Harry: Sein Weg zur US-Staatsbürgerschaft

Zu seinem neuen Leben als Nicht-Royal könnte es also perfekt passen, endlich auch seine Stimme in politischen Belangen zu erheben. Schließlich appellieren Prinz Harry und seine Frau Meghan immer wieder an ihre Fans, dass sie ihr Wahlrecht nutzen sollten.

Meghan Markle und ihrem Ehemann Prinz Harry liegt die politische Situation in den USA sehr am Herzen. Foto: picture alliance/dpa

Doch um wählen zu dürfen, muss sich Prinz Harry erst um ein Dauervisum kümmern. Der derzeitige Stand seiner Immigration ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, wie „Daily Mail“ berichtet. Dennoch habe die „Sunday Times“ aus den Kreisen des Briten erfahren, dass er sich nicht für eine Green Card, ein Ausweisdokument der Vereinigten Staaten, beworben habe.

Eine zeitlich unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung werde Ehepartnern von US-Bürgern ebenfalls ermöglicht, wenn sie sich für mindestens drei Jahre in den USA aufhalten. Wenn Prinz Harry dieses Verfahren durchführen würde, hätte er anschließend auch das Wahlrecht und könnte sich bereits in der Wahl 2024 politisch engagieren.

--------------------

Mehr zu Prinz Harry:

Prinz Harry: Endgültiger Schlussstrich? „William und Harry haben...“

Prinz Harry: William und Kate gratulieren zum Geburtstag – fieser Seitenhieb gegen Meghan Markle

Prinz Harry am Boden zerstört: DAS wurde ihm genommen – und Meghan ...

--------------------

Prinz Harry als Vizepräsident?

Als Präsident der USA werden wir den Prinzen aber wohl niemals erleben, denn die Verfassung sieht es vor, dass der Oberbefehlshaber ein gebürtiger Staatsbürger ist. Aber wie sieht es mit einer Vizepräsidentschaft aus? Charles Curtis, der von 1929 bis 1933 als Vizepräsident tätig gewesen ist, ist zum Beispiel auch kein gebürtiger US-Amerikaner gewesen. Der Republikaner wurde in Kansas geboren, als es noch nicht als Bundesstaat zu den USA gehört hat.

Ob es wirklich so weit kommen wird, bleibt fraglich. Bisher hat sich Prinz Harry nicht dazu geäußert, ob er tatsächlich plant, in die Politik zu gehen. Für die Royals-Fans wäre es aber sicherlich ein weiterer Schlag ins Gesicht. Der Sohn von Prinzessin Diana kehrt dem Königshaus immer weiter den Rücken.