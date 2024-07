Prinz Harry sackt besonderes Erbe ein – er sticht sogar Prinz William aus

Am 15. September bläst Prinz Harry die Kerzen auf seiner 40. Geburtstagstorte aus – und das nicht ohne einen königlichen Knalleffekt. An diesem Tag erhält er ein Erbe von seiner verstorbenen Urgroßmutter Elisabeth Bowes-Lyon, das so golden ist, dass es selbst die Bank von England neidisch machen könnte.

Die großzügige Königinmutter, die beinahe 102 Jahre alt geworden wäre, hatte einen Treuhandfonds mit 90 Millionen Dollar eingerichtet. Nun soll Harry seinen Anteil genau an seinem 40. Geburtstag erhalten. Doch warum erst jetzt? Der US-Journalist Christopher Andersen hat da so eine Vermutung…

Prinz Harry: Experte hegt einen üblen Verdacht

„Für eine Frau, die fast 102 Jahre alt geworden wäre, kann man sich nur vorstellen, dass 40 das perfekte Alter ist, um an zusätzliches Geld zu kommen – wenn man jung genug ist, um es zu schätzen, aber auch alt genug und hoffentlich weise genug, um es nicht zu verprassen“, so Andersen im Gespräch mit „Fox News“. Und was für ein Geschenk das ist! Harry wird satte 8,5 Millionen Dollar aus dem Fonds erhalten – ein Betrag, der selbst die Augenbrauen des britischen Schatzkanzlers hochziehen würde.

Das ist mehr, als sein Bruder Prinz William an seinem 40. Geburtstag bekam. „Prinz Harry wird mehr Geld erhalten als Prinz William, weil er der Ersatzmann ist“, erklärte Royals-Expertin Kinsey Schofield gegenüber dem „Mirror“. „Die Königinmutter wusste, dass er weniger Möglichkeiten und Verantwortung haben würde. Es war eine logische und wohlüberlegte Entscheidung.“ Während William an seinem runden Geburtstag mit einem feierlichen Glockenkonzert in der Westminster Abbey überrascht wurde, wird Harry von der finanziellen Seite der königlichen Familie verwöhnt.

Doch Andersen ist sich sicher: „Natürlich konnte die Urgroßmutter der Prinzen nicht ahnen, welchen Ärger Harry dem Rest der Familie bereiten würde. Ich glaube, sie hätte ihn ganz aus dem Fonds herausgenommen, wenn sie es gewusst hätte.“